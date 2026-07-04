Honor esitteli helmikuun Mobile World Conferencessa uutta taittuvanäyttöistä Magic V6 -lippulaivapuhelintaan, joka saapuu nyt myyntiin myös Suomessa. Valmistajan edeltäjämalli on viime syksynä julkaistu Magic V5, josta löytyy myös io-techin kirjoitettu testiartikkeli.
Ulkonäyttö on kooltaan 6,52 tuumaa ja taittuva sisänäyttö 7,95 tuumaa ja molemmat niistä hyödyntävät 120 hertsin maksimivirkistystaajuuden OLED-paneelia. Sisänäytössä on lisäksi tuki Stylus-näyttökynälle.
Näyttöjen mainostetaan ehkäisevän tehokkaasti naarmuja NanoCrystal Shield -pinnoituksen ansiosta. Koko komeus on suojattu pölyä ja vettä vastaan IP69-tasoisesti kestäväksi suunniteltua terässaranaa myöten, kun Magic V5:ssä suojausluokitus oli IP59.
Sisältä löytyy jälleen huippurautaa, sillä puhelimen järjestelmäpiirinä raksuttaa Snapdragon 8 Elite Gen 5, joka on päivittynyt edeltäjämallin 8 Elitestä. RAM-muistia ja tallennustilaa on 16 & 512 gigatavua, kuten viime vuonnakin.
Kamerajärjestelmään ei näytä ominaisuuksien valossa tulleen muutoksia – kolmoistakakamera luottaa edelleen 50 megapikselin pääkameraan, 64 MP:n 3x-telekameraan ja 50 MP:n automaattitarkenteiseen ultralaajakulmaan. Etukameroiden tarkkuus on myös pysynyt 20 MP:ssä niin ulko- kuin sisänäytössäkin.
Magic V6:n akkua on kasvatettu Magic V5:n jo valmiiksi vakuuttavasta 5820 milliampeeritunnista 6600 mAh:iin. Pii-hiiliakku on jaettu kahteen osaan saranan molemmin puolin. Myös latausteho on kasvanut – akku tukee 80 watin langallista ja 66 W:n langatonta Honor SuperCharge -latausta.
Googlen Gemini-integraation lisäksi Magic V6:n MagicOS 10 -käyttöliittymään (Android 16) on leivottu mukaan Honorin omia tekoälyapuritoimintoja, kuten esimerkiksi AI-kokousagentti. Lisäksi Honor Share -toiminnon avulla esimerkiksi tiedostojen jako sujuu saumattomasti Applen laitteiden avulla. Android-versioille ja tietoturvakorjauksille odotetaan Magic V5:n tavoin 7 vuoden päivitystukea.
Magic V6:n tekniset ominaisuudet:
- Värivaihtoehdot: Punainen, musta
- Ulkomitat:
- Suljettuna: 156,7 × 74,5 × 9,0 mm
- Avattuna: 156,7 × 145,6 × 4,1 mm
- Paino: n. 224 g
- IP69-suojaluokitus
- Näyttö:
- Ulkonäyttö: 6,52” OLED, 1080 × 2420 pikseliä (406 PPI), 1–120 Hz
- Sisänäyttö: 7,95” OLED, 2172 × 2352 pikseliä (403 PPI), 1–120 Hz
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 -järjestelmäpiiri (3 nm)
- 2 × Oryon V3 Phoenix L + 6 × Oryon V3 Phoenix M
- Adreno 840 -grafiikkaohjain
- 16 Gt RAM-muistia
- 512 Gt tallennustilaa (UFS 4.1)
- Kolmoistakakamera:
- 50 megapikselin pääkamera (1/1,56”), f1.6, PDAF, OIS
- 64 megapikselin 3x-telekamera (1/2,0”), f2.5, PFAD, OIS
- 50 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2, 122°, AF
- 20 megapikselin etukamera, f2.2 (ulko- ja sisänäytössä)
- Videokuvaus:
- Takakamera: 4K 60 FPS, EIS, OIS
- Etukamerat: 4K 30 FPS, EIS
- 5G, LTE (Dual-nano-SIM & eSIM)
- Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.0, NFC
- GPS, Glonass, BeiDou, Galileo
- Stereokaiuttimet
- Akku: 6600 mAh, Honor SuperCharge-pikalataus (langallinen 80 W, langaton 66 W), käänteinen langallinen & langaton lataus
- MagicOS 10 (Android 16)
- 7 Android-versiopäivitystä, 7 vuoden tietoturvakorjaukset
Magic V6:n myynti Suomessa alkaa maanantaina 6. heinäkuuta 2299 euron suositushintaan. Honorin lanseeraustarjouksina on Watch 6 -älykello kaupan päälle 6.7.–16.8. tehtyihin tilauksiin sekä vuoden Honor Care+ -vahinkoturva 31.3.2027 mennessä ostettuihin laitteisiin (yksi rikkoutuneen näytön vaihto veloituksetta).
Lähde: Sähköpostitiedote, Tuotesivut
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