Testissä Sapphiren 810 euron hintainen Pulse Radeon 9070 XT -näytönohjain.

AMD:n uudet Radeon RX 9070 XT -näytönohjaimet saapuivat myyntiin maaliskuun alussa testasimme io-techissä heti tuoreeltaan Asuksen tehdasylikellotetun ja 940 euron suositushintaisen TUF Radeon RX 9070 XT OC:n, joka edustaa 9070 XT -mallien suorituskykyisintä ja samalla kalleinta päätä.

Nyt testivuorossa on Sapphirelta edullisempi Pulse 9070 XT -malli, jonka hintataso Suomessa on alkaen 810 eurosta eli se on tällä hetkellä noin 80 euroa yli suositushinnan, mutta 130 euroa edullisempi kuin Asuksen TUF OC. Tutustumme tässä artikkelissa näytönohjaimien ominaisuuksiin ja suorituskykytestit on ajettu pääasiassa 2560×1440- ja 3840×2160-resoluutioilla ilman säteenseurantaa ja säteenseuranta sekä FSR-ominaisuudet käytössä. Mukana on myös tehonkulutus-, lämpötila- ja melumittaukset sekä ylikellotustestit.

