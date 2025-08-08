Keväällä aloittanut toimitusjohtaja joutui valokeilaan senaattori Tom Cottonin selvityksestä, jonka mukaan hän olisi sijoittanut merkittäviä summia kiinalaisyrityksiin, joista osa toimii yhteistyössä maan armeijan kanssa.

Intelin tilanne on ollut jo pidemmän aikaan hankala ja yhtiöllä onkin parhaillaan käynnissä mittava säästöohjelma kurssin kääntämiseksi. Yhtiön muutoinkin vaikeaa tilannetta ei ainakaan helpota se, että Yhdysvaltain hallinto presidentti Donald Tumpia myöten on kääntänyt katseensa Intelin keväällä aloittaneeseen toimitusjohtaja Lip-Bu Taniin.

Tilanne Tanin ympärillä alkoi kehittymään, kun senaattori Tom Cotton lähetti kirjeen Intelin hallitukselle. Kirjeessä haluttiin selvitys Tanin siteistä kiinalaisiin yrityksiin sekä hänen aiemmin johtamansa Cadence Designin hiljattaiseen rikostapaukseen, kysyen muun muassa onko hallitus tietoinen haasteista, joita Cadencelle lähetettin Tanin toimiessa sen toimitusjohtajana.

Lisäksi Cotton kysyi, onko Intelin hallitus vaatinut toimitusjohtajaa luopumaan sijoituksistaan Kiinalaisyrityksiin, jotka ovat kytköksissä Kiinan kommunistiseen puolueeseen tai maan armeijaan. Tanin tiedetään sijoittaneen sijoitusyhtiönsä Walden Internationalin kautta yli 200 miljoonaa dollaria vuosien 2012-2024 aikana tekniikka-alan kiinalaisyritykseen, joista ainakin osa toimittaa tuotteitaan myös Kiinan armeijalle. Lisäksi Cadence Designin kerrotaan myyneen tuotteitaan Tanin johdon aikana kiinalaiselle sotilasyliopistolle, jonka uskotaan olevan tekemisissä ydinräjähdysten simuloinnin kanssa. Cadence on sopinut oikeustaistonsa hiljattain maksamalla 140 miljoonan sakot.

Reutersin anonyymin lähteen mukaan Tan olisi luopunut sijoituksistaan, mutta virallista varmuutta asiasta ei ole vielä saatu. Myöskään siitä ei ole tällä hetkellä tietoa, kuuluuko yksikään Tanin sijoituskohteista Yhdysvaltain valtiovarainministeriön pakotelistoille.

Cottonin ilmoille nostamat kysymykset herättivät myös presidentti Trumpin kommentoimaan tilannetta. Trump julkaisi Truth Social -palvelussaan viestin, jossa hän kuvaili Intelin toimitusjohtajaa erittäin ristiriitaiseksi ja vaati hänen välitöntä eroaan. Trumpin mukaan se olisi ainut ratkaisu kiinalaissijoitusten luomaan luottamuspulaan.

