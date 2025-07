Samsungin uutuuskellot ovat aiempien vuotokuvien mukaan, mutta huhutun toisen sukupolven mallin sijasta yhtiö päätti päivittää vanhan Ultra-mallinsa uudella värivaihtoehdolla ja suuremmalla tallennustilalla.

Samsungin tänään pidetyssä Galaxy Unpacked -tilaisuudessa julkaistiin taittunäyttöisten puhelinuutuuksien lisäksi myös uuden sukupolven älykellot. Kuten jo etukäteen tiedettiin odottaa, yhtiö esitteli Watch8-sukupolven perus- ja Classic-malleilla. Huhuttua toisen sukupolven Watch Ultraa ei sen sijaan nähty; sen sijasta yhtiö päivitti nykyistä Ultraa uudella värivaihtoehdolla ja 64 Gt:n tallennustilalla.

Samsungin uudet Galaxy Watch8- ja Watch8 Classic -älykellot lupaavat tuoda käyttäjän käsiin entistä älykkäämpiä terveysominaisuuksia samalla kun itse kellojen rakenne on saatu viilattua ohuemmaksi kuin yhdessäkään aiemmassa Galaxy Watch -sukupolvessa. Uuden kellosukupolven muotokieli on jatkokehitetty Galaxy Watch Ultran pohjalta, eli kellon pyöristetyn nelikulmaisen rungon päällä istuu pyöreä kellotaulu. Kellojen kestävyydestä vastaavat IP68- ja 5ATM-luokitukset sekä MIL-STD-810-sertifikaatti.

Uusissa Galaxy Watch -kelloissa on mallista riippuen 1,34” tai 1,47” Super AMOLED -näyttö 438×438 tai 480×480 resoluutiolla. Sen luvataan olevan helposti luettavissa myös kirkkaassa auringonpaisteessa, kiitos 3000 nitin maksimikirkkauden. Mielenkiintoisena ratkaisuna Samsung on valinnut kookkaimmalla 46 mm:n rungolla varustettuun Classic-malliin saman 1,34” näytön, kuin perusmallin pienempään 40 mm:n versioon. Classicissa on mukana pyöriteltävä kehys, mikä uupuu perusmalleista.

Galaxy Watch8 tulee saataville 44 mm:n (43,7x46x8,6 mm, 34 g) ja 40 mm:n (40,4×42,7×8,6 mm, 30 g) versioina, kun Watch8 Classic on vain 46 mm:n (46,4x46x10,6 mm, 63,5g) versiona. Kaikkien kolmen sisällä sykkii viime sukupolvesta tuttu 3 nm:n luokan prosessilla valmistettava Exynos W1000 -järjestelmäpiiri, jonka parina on 2 Gt muistia. Tallennustilaa on perusmalleissa 32 ja Classicissa 64 Gt. Akun kapasiteetit ovat 40 mm:n mallilla 325 mAh, 44 mm:n mallilla 435 mAh ja Classicilla 445 mAh.

Kelloissa on luonnollisesti kattavat sensorit eri terveys- ja muita ominaisuuksia varten, mutta Classic-malli vie homman vielä yhtä pykälää pidemmälle 3D Hallin ilmiö -sensorilla, mitä ei perusmalleista löydy. Kelloista tulee aiemmin LTE-versiona tunnettu eSIM-versio sekä Wi-Fi-versiona tunnettu BT-versio. Kellot tukevat Wi-Fi 4:ää (802.11n). Bluetooth 5.3:a, NFC:tä ja yleisimpiä paikannuspalveluita. Käyttöjärjestelmänä toimii Wear OS Powered by Samsung eli Wear OS 6 ryyditettynä One UI 8 Watch -käyttöliittymällä.

Terveysominaisuuksiin on lisätty mukaan uudet Bedtime Guidance, Vascular Load, Running Coach ja Antioxidan Index. Bedtime Guidance neuvoo käyttäjää optimoimaan nukkumaanmenoaikaansa tämän unirytmin ja elämäntyylin perusteella. Se käyttää lähtöarvoinaan viimeisen kolmen yön unirytmejä sekä käyttäjän sisäistä kelloa ja tavoitteena on taata käyttäjälle mahdollisimman virkeä huominen. Vascular Load puolestaan arvioi käyttäjän verenkierron rasitusta käyttäjän nukkuessa varoittaakseen tätä mahdollisista ongelmista.

Running Coach on luotu helpottamaan juoksuharrastusta estämällä loukkaantumisia esimerkiksi liian kovan juoksun tai muiden rytmitysongelmien vuoksi. Se luo kullekin käyttäjälle henkilökohtaisen treeniohjelman tämän kunnon perusteella. Antioxidant Index pyrkii puolestaan mittaamaan antioksidantteja tai tarkemmin pääasiassa vihreistä ja oransseista vihanneksista ja hedelmistä löytyviä karotenoideja. Karotenoidit varastoituvat ihmisen ihoon, josta kello voi mitata sen BioActive-sensorilla.

Samsungin uudet kellot saapuvat ennakkotilattavaksi heti ja niiden toimitukset aloitetaan 25. heinäkuuta. Galaxy Watch8 tulee saataville hopean ja grafiitinharmaan sävyissä, kun Classicin lähinnä yksityiskohtiin ja vaikuttavat vaihtoehdot musta ja valkoinen; itse runko on tummemman ja kierrettävä ulkokehä vaaleamman metallinharmaa. Galaxy Wach8 40 mm on hinnoiteltu BT-versiona 379 euroon, 44 mm:n malli 409 euroon ja Classic 529 euroon. Kunkin mallin eSIM-versiot ovat 50 euroa kalliimpia, kuin BT-mallit. Galaxy Watch Ultran 64 Gt:n päivitystilalla päivitetty versio on hinnoiteltu 699 euroon.

