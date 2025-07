Alle 9 mm:n ohueksi viilatun Galaxy Z Fold7:n ja koko etukannen peittävällä näytöllä huomion keräävän Flip7:n rinnalla julkaistiin myös edullisempi Flip7 FE, joka on käytännössä Flip6 Samsungin omalla järjestelmäpiirillä.

Samsung piti odotetusti tänään Galaxy Unpacked -julkaistutilaisuuden. Kuten jo ennakkoon käytännössä tiedettiin, julkaistiin tapahtumassa uusia taittuvanäyttöisiä puhelimia sekä uuden sukupolven älykellot.

Galaxy Z Fold7:n merkittävin uudistus on ehdottomasti sen ohuus. Samsung on saanut useamman sukupolven ajan kritiikkiä hyvin maltillisilla sukupolvipäivityksillään ja kilpailijoista jälkeen jäämisestä esimerkiksi ohuuden suhteen. Uusi Fold7 on kiinni taitettunakin alle 9 mm paksu, jos selvästi takakannesta esiin ponnistavaa kolmoiskameran saareketta ei lasketa.

Samsungin mukaan Fold7 on rakennettu ohuudestaan huolimatta kestäväksi, eikä sen pitäisi ottaa nokkiinsa esimerkiksi laukkuun heittämisestä. Yhtiö on viilannut sen Armor FlexHinge -saranasta entistä ohuemman ja kestävämmän ja samalla saanut sen avulla tehtyä näytön taittokohdasta entistä huomaamattomamman. Lisäksi päänäytöstä on saatu viilattua aiempaa ohuempi, mutta samalla vahvempi titaanikerroksen avulla. Sitä suojaava Ultra-Thin Glass -kerros on entistä paksumpi ja valitettavasti sen hyödyt jäävät nyt mysteeriksi, sillä niitä kuvaava lause jää lehdistötiedotteessa pahasti kesken.

Tekoäly on integroitu suoraan mukaan One UI 8 -käyttöliittymään, jonka kerrotaan tarjoavan käyttöön useita erilaisia työkaluja, joilla on käytössään samat tiedot mitä käyttäjä kirjoittaa, sanoo tai näkee. Sen mukana tulee mm. Gemini Live -avustaja, Circle to Search -haku ja muita entuudestaan yhtiön laitteista tuttuja sovelluksia ja tekoälytyökaluja.

Galaxy Z Fold7:n tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat ja paino: Suljettuna 72,8 x 158,4 x 8,9 mm Avattuna 143,2 x 158,4 x 4,2 mm Paino 215 grammaa

Kansinäyttö 6,5” 2520×1080 Dynamic AMOLED 2X, 1-120 Hz)

Sisänäyttö 8” 2184×1968 Dynamic AMOLED 2X, 1-120 Hz)

Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (2 x 4,47 GHz Oryon V2 Phoenix L, 6 x 3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M, 1,2 GHz Adreno 830, Hexagon NPU

12 Gt muistia ja 256 tai 512 Gt UFS 4.0 -tallennustilaa, 16 Gt muistia ja 1 Tt tallennustilaa

Kolmoistakakamera: 200 megapikselin laajakulma (f/1.7, 0,6 µm pikselikoko, OIS, Quad Pixel AF, FOV 85°) 12 megapikselin ultralaajakulma (f/2.2, 1,4 µm pikselikoko, Dual Pixel AF, FOV 120°) 10 megapikselin telekamera (f/2.4, 1,0 µm pikselikoko, OIS, PDAF, FOV 36°, 3X optinen zoom)

10 megapikselin selfiekamera etunäytössä (f/2.2, 1,12 µm pikselikoko, FOV 85°)

10 megapikselin selfiekamera sisänäytössä (f/2.2, 1,12 µm pikselikoko, FOV 100°)

5G, dual nanoSIM, MultieSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

GPS, Galileo, GLONASS, BDS, QZSS, NFC

Suojaus: IP48, alumiinirunko, kansinäytössä Corning Gorillas Glass Ceramic 2, takakannessa Victus 2, Samsung Knox with Knox Vault

4400 mAh, USB-C 3.2, 25W pikalataus, 15W langaton lataus, 4,5W käänteinen langaton lataus

Android 16, One UI 8

Galaxy Z Flip7 on sekin aiempaa ohuempi, mutta sen kenties merkittävin tai ainakin huomattavain päivitys on uusi, koko etukannen peittävä näyttö, jonka rikkovat vain puhelimen kaksi takakameraa ja niiden pieni salama. Puhelimen paksuutta Samsung on saanut viilattua reilulla yhdellä millillä 13,7 millimetriin.

Tekoäly on tietenkin mukana myös Flip7:ssa ja uutena ominaisuutena Gemini Live -tekoälyavustaja toimii nyt myös etunäytön kautta. Now Bar -ominaisuus näyttää etunäytöllä älykkäästi tuoreimpia ilmoituksia, hälytyksiä tai vaikka podcast-lähetyksen etenemisen. Now Brief on puolestaan personalisoidumpi tiivistelmä tulevasta päivästä, jossa kerrotaan vaikkapa kalenteriin merkityistä tulevista tapaamisista, annetaan musiikki- ja videosuosituksia sekä esimerkiksi ruuhkatiedotteita tulevaa työmatkaa varten.

Galaxy Z Flip7:n tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat ja paino: Suljettuna: 75,2 x 85,5 x 13,7 mm Avattuna: 75,2 x 166,7 x 6,7 mm Paino: 188 grammaa

Kansinäyttö: 4,1” 1048 x 948 SuperAMOLED, 60 / 120 Hz virkistystaajuus

Sisänäyttö: 6,9” 2520×1080 Dynamic AMOLED 2X, 1-120 Hz virkistystaajuus

Samsung Exynos 2500 (1 x 3,3 GHz Cortex-X925, 2 x 2,7 GHz A725, 5 x 2,4 GHz A725, 2 x 1,8 GHz A520, Xclipse 950 (16 CU, 8 ROP RDNA 3) GPU, 59 TOPS NPU)

12 Gt muistia, 256 Gt tai 512 Gt UFS 4.0 -tallennustilaa

Kannen kaksoiskamera: 50 megapikselin laajakulma (f/1.8, 1,0 µm pikselikoko, OIS, Dual Pixel AF, FOV 85°) 12 megapikselin ultralaajakulma (f/2.2, 1,12 µm pikselikoko, FOV 123°)

10 megapikselin selfiekamera (f/2.2, 1,12 µm pikselikoko, FOV 85°

5G, nanoSIM + Multi eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

GPS, Galileo, GLONASS, BDS, QZSS, NFC, sormenjälkilukija virtapainikkeessa

Suojaus: IP48, alumiinirunko, Gorilla Glass Victus 2 etu- ja takakannessa, Samsung Knox with Knox Vault

4300 mAh akku, USB-C 3.2, 25W pikalataus, 15W langaton lataus, 4,5W käänteinen langaton lataus

Android 16, One UI 8

Flip7:n rinnalle julkaistiin samoin tein myös edullisempi Galaxy Flip7 FE -versio. Käytännössä kyse on viime sukupolven Flip6-mallista Exynos 2400 -järjestelmäpiirillä varustettuna.

Galaxy Z Flip7 FE:n tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat ja paino: Suljettuna: 71,9 x 85,1 x 14,9 mm Avattuna: 71,9 x 165,1 x 6,9 mm Paino: 187 grammaa

Kansinäyttö 3,4” 71,9 x 85,1 x 14,9 mm

Sisänäyttö 6,7” 2640×1080 Dynamic AMOLED 2X, 1-120 Hz

Samsung Exynos 2400 (1 x 3,2 GHz Cortex-X4, 2 x 2,9 GHz A720, 3 x 2,6 GHz A720, 4 x 2 GHz A520, Xclipse 940 (12 CU, 4 ROP RDNA 3), 42 TOPS NPU)

8 Gt muistia ja 128 tai 256 Gt tallennustilaa

Kannen kaksoiskamera: 50 megapikselin laajakulma (f/1.8, 1,0 µm pikselikoko, OIS, Dual Pixel AF, FOV 85°) 12 megapikselin ultralaajakulma (f/2.2, 1,12 µm pikselikoko, FOV 123°)

10 megapikselin selfiekamera (f/2.2, 1,12 µm pikselikoko, FOV 85°

5G, nanoSIM + Multi eSIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4

GPS, Galileo, GLONASS, BDS, QZSS, NFC

Suojaus IP48, Samsung Knox with Knox Vault

4000 mAh, USB-C, 25W pikalataus, 15W langaton lataus, 4,5W käänteinen langaton lataus

Android 16, One UI 8

Samsungin taittuvanäyttöiset uutuudet saapuvat ennakkomyyntiin välittömästi ja niiden toimitukset aloitetaan myöhemmin kuluvan kuun aikana.

Galaxy Z Fold7 tulee saataville Blue Shadow-, Silver Shadow-, Jetblack- ja Mint-värivaihtoehdoissa ja sen suositushinta on 12 + 256 Gt -konfiguraatiossa 2199 euroa, 12 + 512 Gt -konfiguraatiossa 2329 euroa ja 16 Gt + 1 Tt -konfiguraatiossa 2649 euiroa.

Flip7:n värivaihtoehdot ovat puolestaan Jetblack, Blue Shadow, Coralred ja Mint. Puhelimen suositushinta on 256 Gt:n tallennustilalla 1259 ja 512 Gt:n tallennustilalla 1389 euroa. Mustana ja valkoisena saataville tulevan Flip 7 FE:n suositushinnat ovat 128 Gt:n tallennustilalla 1049 ja 256 Gt:n tallennustilalla 1119 euroa.

Lähteet: Lehdistötiedote (1), (2), (sähköposti)