Puolalaisten uutuuskotelo lupaa tarjota kompaktimmassa mATX-koossa kaiken saman toiminnallisuuden, mitä täyskokoiselta modernilta tietokoneelta voidaan odottaa.

Puolan ylpeys Endorfy on julkaissut uuden kompaktin kokoluokan minitornikotelon. Uusi Signum M30 on saanut yhtiön mukaan inspiraationsa kookkaamman kokoluokan Signum 300:sta.

Endorfy Signum M30 on mATX-luokan minitornikotelo, josta tuodaan myyntiin kaksi varianttia: ARGB nimensä mukaisella valaistuksella ja valoitta jätetty Air. Kotelot on suunniteltu hyvää ilmankiertoa silmällä pitäen käyttämällä metalliverkkoa kotelon etureunassa ja katossa.

Uuden Signumin kompakti koko näkyy nopeasti jäähdytinyhteensopivuudessa, sillä tuetut jäähdyttimet etupaneelissa ja katossa voivat olla kooltaan maksimissaan 240 mm. Niiden lisäksi tuuletinpaikkoja löytyy yksi 120 mm takaseinästä ja kaksi 120 mm pohjasta pitämään virtalähdekammion lämpötilat kurissa. Kotelon mukana tulee esiasennettuna kaksi Stratus 120 PWM -tuuletinta joko tavallisena tai ARGB-varianttina mallista riippuen.

Endorfy Signum M30:n tekniset ominaisuudet:

Koko: 387x205x401 mm

Emolevytuki: mATX, FlexATX, mini-ITX

Asemapaikat: 2 x 2,5”, 2x 3,5”

Laajennuskorttipaikat: 4

I/O-paneeli: 1x USB-C 3.2 Gen 2×2, 2x USB-A 3.2 Gen 1, 3,5 mm kuuloke- ja 3,5 mm mikrofoniliitin

Näytönohjaimen maksimipituus: 345 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 159 mm

Virtalähdetuki: ATX, max 180 mm

Tuuletinpaikat: Edessä 2 x 120 mm Katossa 2 x 120 mm Pohjassa 2 x 120 mm Takana 1 x 120 mm

Jäähdytituki: Edessä max 240 mm Katossa max 240 mm



Endorfy Signum M30 Air ja Signum M30 ARGB saapuvat myyntiin välittömästi. Yhtiö ei ilmoittanut tiedotteessaan koteloille suositushintoja.

Lähde: Lehdistötiedote (sähköposti)