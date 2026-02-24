Jolla on saanut käsiinsä ensimmäiset toimivat testiversiot puhelimestaan ja saanut Tampereella pidetyn kaksipäiväisen "hackaday"-tapahtuman myötä ne käynnistymään Sailfish OS 5.1 -käyttöjärjestelmään.

Kotimainen Jolla esitteli viime joulukuussa uuden sukupolven Jolla Phone -puhelimen. Osa puhelimen teknisistä ominaisuuksista jäi vielä esittelyssä piiloon, mutta nyt niistäkin on saatu vihiä.

Jolla kertoo verkkosivuillaan saaneensa hiljattain ensimmäiset toimivat testiversiot tulevasta puhelimestaan ja pitäneensä sen kunniaksi kahden päivän ”hackaday” -tapahtuman Tampereella. Tampereen rutistuksen tuloksena yhtiö sai puhelimet myös käynnistymään Jollan Sailfish OS 5.1 -käyttöjärjestelmällä.

Esittelyssä yksi mielenkiintoisimmista salaisuudeksi jääneistä ominaisuuksista oli järjestelmäpiiri, jota kuvailtiin vain sanoilla ”suorituskykyinen MediaTekin 5G -järjestelmäpiiri”. Nyt piiriksi on varmistunut Dimensity 7100 eli MT6858. Vaikka kyse on sinänsä uudesta, viime vuoden lopulla julkaistusta järjestelmäpiiristä, ei ikä kerro kaikkea. Dimensity 7100 valmistetaan ikääntyneellä 6 nanometrin valmistusprosessilla ja sen sisällä on vanhahtavasti neljä 2,4 GHz:n Cortex-A78- ja neljä 2 GHzL:n A55-ydintä ynnä Mali-G610 MC2 -grafiikkaohjain.

Jolla on päätynyt käyttämään yhtä SK Hynixin valmistamaa LPDDR4X-muistipiiriä ja UFS 2.2 -tallennustilaa. Järjestelmäpiiri tukisi modernimpia LPDDR5-muisteja ja UFS 3.1 -tallennustilaa, mutta muistikriisin keskellä ei ole ihme, että on haettu edullisempaa ratkaisua. Yhtiö mainitsee muistihintojen nousevan järjetöntä tahtia ja saaneensa sovittua muistipiirien oston nykyhinnalla tammikuussa, minkä voi tulkita viittaavan hintojen tulevan olevan ongelma tuleville tuotantoerille.

Toivotuista ominaisuuksista USB-C-ulostulo kuvalle jää näillä näkymin rannalle lopullisesta toteutuksesta. Monien toivomalle eSIMille tilanne näyttää hieman paremmalta. Jolla tutkii parhaillaan, voidaanko eSIMiä toteuttaa nykyraudalla ja jos voidaan, voitaisiinko ominaisuus lisätä mukaan myöhemmin. Mikäli yhtiö päättää sen toteuttaa, puhutaan käytännössä eSIMin käyttöä nano-SIM-korttiin upotetun piirin avulla, sillä normaalisti eSIMin kanssa käytettävää erillispiiriä puhelimesta ei löydy.

Näytön tarkat tiedot ovat edelleen osittain kysymysmerkki. Esittelyssä näytön AMOLED-paneelin kerrottiin olevan kooltaan 6,36” ja tukevan FullHD-resoluutiota. Nyt Jolla kertoi, että ulkoilmakäyttöön monen haluama HBM-kirkkaustila saattaa olla tulossa mukaan. Itse näyttö tukee ominaisuutta, mutta sen lopullisia säätöjä ei ole vielä saatu valmiiksi.

Suojausten osalta yhtiö varmisti Jolla Phonen tulevan kestämään pieniä roiskeita, mutta mahdollinen IP-luokitus vahvistuu vasta myöhemmin. Vielä keskeneräinen mutta lopulliseen tuotteen ehtivä ominaisuus on The Other Half -älytakakannet. Jolla aikoo julkaista niiden kaikki tiedot vielä kuluvan neljänneksen aikana, mutta ne tulevat tukemaan 7 POGO-pinniä erinäiseen virransyöttöön ja kommunikointiin. TOH-takakansia varten tullaan julkaisemaan kaikki CAD-piirustukset, jotta käyttäjät voivat suunnitella helposti omia ratkaisujaan.

Jollan nykyisen aikataulun mukaan se tulee ensi kuussa keräämään viimeiset ennakkomaksut, saamaan valmiiksi seuraavan kierroksen piirilevyn valmistuksen ja ensimmäiset testikappaleet lopullisilla valmistustyökaluilla. Huhti-toukokuussa vuorossa on yhtiön sisäistä puurtamista yleisen kehitystyön, säätämisen, testaamisen ja bugimetsästyksen muodossa ja touko-kesäkuussa lähdetään säätämään antenneja kohdilleen sekä varmistamaan modeemien toimivuus oikeilla taajuuksilla. Kesäkuun lopussa aloitetaan Jollan mukaan massatuotanto ja ensimmäisen valmistuserän toimitukset.

Lähde: Jolla