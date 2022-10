Røde X -brändin alaisuudesta löytyy alkuun kaksi mikrofonia sekä Unify-ohjelmisto tietokoneen äänten miksaamiseen.

Australialainen ääniteknologiayritys Røde on perustanut uuden Røde X brändin, joka on suunnattu erityisesti pelaajille ja striimaajille. Brändin alaisuuteen on avattu uudet tuotesivut, joilta löytyvät myynnissä olevat kaksi mikrofonia sekä tuore Unify-ohjelmisto tietokoneen äänten miksaamiseen.

Ensimmäisinä tuotteina Røde X:n mallistoissa toimivat XCM-50-nimeä kantava USB-liitäntäinen kondensaattorimikrofoni sekä XDM-100-nimellä kulkeva USB-liitäntäinen dynaaminen mikrofoni. Molemmat mikrofonit tukevat 24-bittistä 48 kHz:n äänikaappausta USB-C-liitäntänsä yli ja tarjoavat kuulokeliitännät, joiden kautta äänen monitorointi onnistuu ilman viiveitä.

Lisäksi mikrofoneissa on valmistajan APHEX-DSP-sirut, jotka mahdollistavat äänen prosessoinnin Unify-ohjelmistoa käyttäessä ilman tietokoneen prosessorin suorituskyvyn syömistä. Unify itsessään on perusominaisuuksiltaan mikseri, joka tarjoaa tietokoneen sovelluksille omat liukusäätimet niiden äänenvoimakkuudelle ja omat alimiksauksensa pelaajalle itselleen, striimiin ja pelikavereille meneville äänille.

Ohjelmiston luvataan toimivan myös ilman uusia pelaajille suunnattuja X tuotteita, mutta tällöin ohjelmistosta tulee kuukausimaksullinen 7,99 dollarin hintaan. Lisäksi äänen prosessointi siirtyy mikrofonilta tietokoneelle, mikäli käytössä on tavanomainen Røde-mikrofoni ja on puolestaan kokonaan mahdotonta muiden valmistajien mikrofoneilla.

Røde X -malliston tuotteet ovat saapuneet myyntiin välittömästi. Kotimaisen Jimm’sin valikoimissa XCM-50-kondensaattorimikrofonin hinta on 179 euroa ja dynaamisen XDM-100-mikrofonin puolestaan 299 euroa.

Lähde: Røde X -kotisivut