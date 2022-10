Testissä DeepCoolin runsaan sadan euron hintainen nestejäähdytteinen LS520-prosessoricooleri.

Viikon toisessa testiartikkelissa tutustumme DeepCoolin melko tuoreeseen LS520-prosessoricooleriin, jonka valmistaja mainostaa tarjoavan hyvää suorituskykyä luokassaan. Kyseessä on 240 mm jäähdyttimellä varustettu malli, jossa on A-RGB-valaistus sekä blokkiyksikössä että tuulettimissa. Valmistajan suositushinta coolerille on noin 125 euroa, mutta todellinen hinta markkinoilla on tällä hetkellä noin 110 euroa, eli cooleri on kokoluokassaan keskihintainen.

