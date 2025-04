Acerin suosittu Predator-pelinäyttövalikoimaan liittyy kaksi QD-OLED-uutuutta 4K- ja 1440p-tarkkuuksilla.

Acer on julkistanut kaksi uutta QD-OLED-pelinäyttöä Predator-tavaramerkkinsä alle. Uutuudet ovat mallinimiltään X32 X2 (otsikkokuvassa) ja X27U X1, joista ensimmäinen on 32-tuumainen 4K-näyttö (3840 × 2160 pikseliä) ja toinen taas 27-tuumainen 1440p-näyttö (2560 × 1440 pikseliä). Molempien näyttöjen maksimivirkistystaajuus on 240 hertsiä ja pikseleiden gray-to-gray-vasteaika QD-OLED-paneeleille tyypillinen 0,03 millisekuntia.

Näyttöjen virkistystaajuuden mukautumisesta pelien ruudunpäivitysnopeuteen huolehtii AMD FreeSync Premium Pro -tuki ja HDR-väreistä VESA DisplayHDR True Black 400 -sertifikaatti. DCI-P3-väriavaruus on katettu 99-prosenttisesti. Ainakin X27U X1:lle mainostetaan Dynamic Refresh Rate -ominaisuutta, jolla virkistystaajuutta pystyy DisplayPort-yhteyttä käytettäessä vaihtamaan lennosta 60 Hz:iin käyttäjän niin halutessa.

Videoliitäntöjä näytöistä löytyy kaksi HDMI 2.1:tä ja yksi DisplayPort 1.4. Ergonomiasäädöiksi ilmoitetaan näytön kallistus, kääntö ja korkeussäätö. Molemmat mallit tukevat Picture-in-Picture- ja Picture-by-Picture-ominaisuuksia (PiP & PbP) ja lisäksi niissä on kaksi kaiutinta ja VESA-kiinnitysmahdollisuus (75 × 75 mm).

Euroopassa X32 X2 tulee saataville elokuussa 1199 euron suositushinnalla, kun taas X27U X1 saapuu myyntiin kesäkuussa suositushintaan 699 euroa.

Lähde: Acer