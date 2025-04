Käyttäjäraportit ovat täynnä kuvia, joissa prosessorin pohjasta löytyy palamisen jälkiä, mutta vielä on epäselvää onko vika prosessoreissa, emolevyissä vai sekä että.

AMD:n Ryzen 7 9800X3D on pitänyt julkaisustaan jälkeen nopeimman peliprosessorin valtikkaa, vaikka nyt jakaakin sen Ryzen 9 9950X3D:n kanssa. Prosessorin kysyntä on ollut valtavaa, mutta silti kaikki ei ole mennyt niin kuin strömsössä.

Nettiin on aika ajoin tullut ilmoituksia käyttäjiltä hajonneista 9800X3D-prosessoreista, eikä enää voida välttämättä puhua yksittäistapauksista. Tom’s Hardware uutisoi nyt jopa 120 eri tapauksesta, joissa prosessori on raportoidusti hajonnut, joskin vielä on epäselvää, onko kyse nimenomaan prosessorin hajoamisesta, vai onko kyse sittenkin emolevystä.

Emolevyongelman puolesta puhuu ainakin ASRock, jota suurin osa tapauksista koskee. Yhtiöllä on ollut selvästi muita valmistajia enemmän tapauksia, joissa prosessorin kerrotaan kärähtäneen. Se kuitenkin kertoo, että ainakin yhtiön testilaboratorioon saaduissa tapauksissa ongelma on saatu korjattua puhdistamalla prosessorikanta huolellisesti, jonka jälkeen emolevy on toiminut taas normaalisti myös vanhemmilla BIOS-versioilla. Tästä huolimatta se on kuitenkin julkaissut samaan aikaan myös BIOS-päivityksiä oletettavasti asiaan liittyvien käynnistysongelmien korjaamiseksi, syyttäen asiasta mm. muisteja. On emolevy korjattu tai ei, epäselväksi on jäänyt, onko prosessori palanut rikki, vai ei, sillä testit on tehty eri prosessorilla.

Raportin mukaan tähän mennessä varmistuneista 120 tapauksesta 98 on tapahtunut ASRockin emolevyillä, 16 Asuksen, 5 MSI:n ja yksi Gigabyten emolevyllä. Tapauksista 49 on ollut X870(E)-emolevyillä, 36 B850-emolevyillä, 16 B650-emolevyillä ja 7 X670-emolevyillä. Tom’s Hardwaren mukaan ASRockin subredditissä on myös massiivinen palauteketju, johon on tullut viimeisin raportti vain tuntia ennen sivuston uutisen julkaisua. Todellisen syyllisen löytäminen vaatii kuitenkin vielä tarkempia tutkimuksia, kuin vain käyttäjäraportteja.

io-tech seuraa tilannetta ja tulee raportoimaan sen uusista käänteistä.

