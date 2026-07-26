Saksalainen nestejäähdytykseen erikoistunut Alphacool on päivittänyt tuotevalikoimaansa uusilla tuotteilla moderneihin kokoonpanoihin. Kompaktin pumpun lisäksi yhtiön uutuusvalikoimaan kuuluu kolme litteää nestesäiliötä integroidulla uutuuspumpulla.
Alphacool Core DDCzero on uusi kompakti PWM-ohjattu pumppu custom loop -nestekiertoihin. Pyöreä pumppu on halkaisijaltaan 46 mm ja korkeudeltaan 24 mm ja se on suunniteltu käytettäväksi ensisijaisesti yhdessä sen kanssa julkaistujen uusien litteiden nestesäiliöiden kanssa.
Pumppu toimii 3300-4800 RPM:n nopeudella ja kykenee liikuttamaan nestettä parhaimmillaan 220 litraa tunnissa ja siinä riittää voimaa nostaa nestettä pystysuoraan 1,42 metriä. Pumpun meluksi kerrotaan 46 dB(A) 30 cm:n etäisyydellä ja sille luvataan 50 000 tunnin elinikä jatkuvassa toiminnassa. Alphacool suosittelee käytettäväksi nesteeksi glykoli-vesi-sekoitusta 50/50 suhteella.
Core DDCzero -pumpun saa ostettua myös erikseen, mutta yhtiön uusissa Core DDCzero Flat Reservoir -nestesäiliöissä pumppu kuuluu pakettiin. Flat Reservoir -säiliöt tulevat saataville kolmessa koossa: 90 mm, 140 mm ja 200 mm. Koko viittaa säiliöiden pituuteen ja niillä on siitä riippumatta leveyttä 63 mm ja korkeutta 44,1 mm. Säiliöissä on standardit G1/4-liittimet ja parhaan pelisuorituskyvyn takaava ARGB-valaistus.
Alphacool Core DDCzero -pumppu on hinnoiteltu yhtiön omassa verkkokaupassa 69,98 euroon ja sen toimitukset alkavat 4-5 viikon kuluessa. 90 mm:n nestesäiliöllä hinta nousee 159,98 euroon, 140 mm:n säiliöllä 179,98 euroon ja 200 mm:n säiliöllä 199,98 euroon. Myyntiin tulee myös 14,98 euron hintainen asennuskitti, jolla paketin saa kiinni esimerkiksi 120 mm:n tuuletinpaikkaan.
Lähde: Alphacool, TechPowerUp
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