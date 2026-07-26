Uuden Core-sarjan pumpun saa ostettua myös erikseen, mutta nestesäiliöihin se kuuluu integroituna mukaan pakettiin.

Saksalainen nestejäähdytykseen erikoistunut Alphacool on päivittänyt tuotevalikoimaansa uusilla tuotteilla moderneihin kokoonpanoihin. Kompaktin pumpun lisäksi yhtiön uutuusvalikoimaan kuuluu kolme litteää nestesäiliötä integroidulla uutuuspumpulla.

Alphacool Core DDCzero on uusi kompakti PWM-ohjattu pumppu custom loop -nestekiertoihin. Pyöreä pumppu on halkaisijaltaan 46 mm ja korkeudeltaan 24 mm ja se on suunniteltu käytettäväksi ensisijaisesti yhdessä sen kanssa julkaistujen uusien litteiden nestesäiliöiden kanssa.

Pumppu toimii 3300-4800 RPM:n nopeudella ja kykenee liikuttamaan nestettä parhaimmillaan 220 litraa tunnissa ja siinä riittää voimaa nostaa nestettä pystysuoraan 1,42 metriä. Pumpun meluksi kerrotaan 46 dB(A) 30 cm:n etäisyydellä ja sille luvataan 50 000 tunnin elinikä jatkuvassa toiminnassa. Alphacool suosittelee käytettäväksi nesteeksi glykoli-vesi-sekoitusta 50/50 suhteella.

Core DDCzero -pumpun saa ostettua myös erikseen, mutta yhtiön uusissa Core DDCzero Flat Reservoir -nestesäiliöissä pumppu kuuluu pakettiin. Flat Reservoir -säiliöt tulevat saataville kolmessa koossa: 90 mm, 140 mm ja 200 mm. Koko viittaa säiliöiden pituuteen ja niillä on siitä riippumatta leveyttä 63 mm ja korkeutta 44,1 mm. Säiliöissä on standardit G1/4-liittimet ja parhaan pelisuorituskyvyn takaava ARGB-valaistus.

Alphacool Core DDCzero -pumppu on hinnoiteltu yhtiön omassa verkkokaupassa 69,98 euroon ja sen toimitukset alkavat 4-5 viikon kuluessa. 90 mm:n nestesäiliöllä hinta nousee 159,98 euroon, 140 mm:n säiliöllä 179,98 euroon ja 200 mm:n säiliöllä 199,98 euroon. Myyntiin tulee myös 14,98 euron hintainen asennuskitti, jolla paketin saa kiinni esimerkiksi 120 mm:n tuuletinpaikkaan.

Lähde: Alphacool, TechPowerUp