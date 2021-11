RGB-valaistuksen lisäksi uudet helposti laajennettavat Eisbaer LT Aurora -mallit tuovat mukanaan uuden pumpun ja uudet tuulettimet.

Saksalaista osaamista nestejäähdytysmarkkinoilla edustava Alphacool on julkaissut uutta verta AIO-nestekiertojen markkinoille. Uusi Eisbaer LT -sarjan malli päivittää valaistuksen puutteesta kärsineet AIO:t tämän päivän pelaajien vaatimustasolle.

Alphacool Eisbaer LT Aurora tuo yhtiön AIO-tarjontaan mukanaan paitsi kaivatun RGB-päivityksen, myös uuden pumpun ja tuulettimet. Eisbaer LT Aurora -coolereissa on käytössä yhtiön uusi DC-LT2-pumppuyksikkö, jonka pitäisi olla sekä aiempaa tehokkaampi että hiljaisempi. Ohjattavaa RGB-valaistusta löytyy sekä itse pumppuyksiköstä yhtiön logon ja Eisbaer-logon sekä nimen muodossa, sekä tuulettimista lapoja kiertävinä kahtena RGB-kehänä.

Tuulettimiksi yhtiö on valinnut puolestaan Eiszyklon Aurora LUX Pro -tuulettimet, jotka puhaltavat ilmaa läpi tuttujen 240 ja 360 mm:n NexXxoS-kuparijäähdyttimien. PWM-ohjattujen ja nestelaakeroitujen tuulettimien toiminta-alue on 800-2000 RPM ja ne tuottavat 2,0 mm H 2 O:n staattisen paineen ja 104,49 m3h:n ilmavirran. Jäähdyttimiä on tarjolla kaksi eri kokoa, 240 mm ja 360 mm.

Alphacoolille tuttuun tapaan AIO-kierto ei ole todellisuudessa suljettu, vaan toisesta letkusta löytyy pikaliitin sekä huoltoa että nestekierron laajennusta ajatellen. Lisäksi pumppuyksiköstä löytyy erillinen täyttöportti. Sekä jäähdyttimen letkuportit että pikaliitin on toteutettu G1/4”-liittimillä.

Eisbaer LT240 Aurora ja LT360 Aurora tulevat saataville välittömästi. Ne on hinnoiteltu yhtiön omassa verkkokaupassa verottomina 122,09 ja 143,79 euroon. Coolerit ovat yhteensopivia kaikkien Intelin ja AMD:n kantojen kanssa LGA775:stä ja AM2:sta lähtien, mukaanlukien yhtiöiden HEDT-kannat ja Intelin uuden LGA1700:n.

Lähde: Alphacool