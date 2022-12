NexXxos-jäähdytin on valmistajan vanhemmista malleista tuttuun tapaan kuparinen, mutta sen vesikanavien ja kuparilamellien määrää on kasvatettu.

Nestejäähdytystarvikkeistaan tunnettu Alphacool on päivittänyt Eisbaer -nestejäähdytinvalikoimaansa uudella Eisbaer Pro HPE Aurora 360 -mallilla, joka on nimensä mukaisesti 360 mm:n jäähdyttimellä varustettu AIO-nestecooleri. Valmistaja mainostaa Eisbaer Pro HPE Auroran olevan suunniteltu erityisesti prosessoreille, joissa on käytössä suuret ytimet.

Eisbaer Pro HPE Aurora tarjoaa kuparisen NexXxos HPE Performance -nimellä kulkevan jäähdyttimen, jonka läpi ilmavirtaa kuljettavat valmistajan omat RGB-valaistut 120 mm:n Aurora Rise -tuulettimet. NexXxos-jäähdyttimen kuparinen materiaali on tuttu valmistajan vanhemmistakin malleista, mutta sen rakennetta on päivitetty kasvattamalla vesikanavien ja kuparilamellien määrää.

Pumppuyksikkö Eisbaer Pro HPE Aurorassa kykenee maksimissaan 2600 RPM:n kierrosnopeuteen ja osat ovat valmistajalle tyypilliseen tapaan käyttäjän itse vaihdettavissa tavallisten G1/4”-liitäntöjen myötä.

Eisbaer Pro HPE Auroran tekniset tiedot:

Jäähdyttimen tiedot mitat: 391 x 124 x 30 mm materiaali: Kupari tiheys: 18 FPI

Pumpun nopeus: 2600 RPM

Aurora Rise -tuulettimet: 120 mm, 0–2500 RPM, 0,65 A, 3,17 mm/H2O, 118,9 m3/h, 31,5 dBA

Alphacool Eisbaer Pro HPE Aurora on myynnissä valmistajan kotisivuilla 219,98 euron hintaan. AIO-cooleri on yhteensopiva Intelin 115x-, 1200-, 1700-, 2011-, 2011-3-, 2066-, 3647- ja 4189-alustojen sekä AMD:n AM4-, AM5-, TR4-, sTRX4-, sWRX8- ja SP3 -alustojen kanssa.

Lähde: Alphacool