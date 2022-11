AMD esitteli Radeon RX 7900 XTX- ja 7900 XT-näytönohjaimet – myyntiin 13. joulukuuta

Uudet RDNA 3 -arkkitehtuuriin ja chiplet-suunnitteluun perustuvat näytönohjaimet on hinnoiteltu houkuttelevasti alle 1000 dollariin.

io-tech @ Las Vegas: AMD esitteli tänään järjestetyssä advance_gaming-tapahtumassaan uuden RDNA 3 -grafiikka-arkkitehtuurin, siihen perustuvan Navi 31 -grafiikkapiirin sekä Radeon RX 7900 XTX- ja 7900 XT -näytönohjaimet. Alle 1000 dollarin suositushinnalla AMD keskittyy ensisijaisesti kilpailemaan NVIDIAn tulevien GeForce RTX 4080- ja 4070-näytöohjaimien kanssa, eikä vertailua nähty jo myyntiin saapuneeseen yli 2000 euron GeForce RTX 4090 -lippulaivanäytönohjaimeen.

Yhtiön mukaan sen ensisijaisena tavoitteena on RDNA 3 -näytönohjainten suunnittelussa ollut energiatehokkuus eli performance per watt -suorituskykyyn panostaminen, mutta luonnollisesti myös parempaan suorituskykyyn on panostettu niin säteenseurannassa kuin 2023 tulevassa NVIDIAn DLSS 3 -teknologiaa mukailevassa FSR 3 -teknologiassa, jossa generoidaan ylimääräisiä keinotekoisia ruutuja nostamaan ruudunpäivitysnopeutta. Uusina ominaisuuksina DisplayPort -näyttöliittimet tukevat uusinta 2.1standardia ja tuettuna on AV1-videoenkoodaus ja -dekoodaus.

Uusi Navi 31 -grafiikkapiiri käyttää Ryzen-prosessoreista tuttua useamman piirin chiplet-suunnittelua eli TSMC:n 5 nanometrin prosessilla valmistetun grafiikkapiirin rinnalla on kuusi kappaletta 6 nanometrin prosessilla valmistettuja MCD- eli Memory Cache Die -välimuistipiirejä. Grafiikkapiirin pinta-ala on 300 ja välimuistipiirien 37 neliömillimetriä ja ne rakentuvat yhteensä 58 miljardista transistorista.

Suorituskykyisemmän 7900 XTX:n täydessä grafiikkapiirissä on 96 kappaletta CU- eli Compute Unit -yksikköjä, jotka kykenevät 2,3 GHz:n kellotaajuudella 61 teraflopsin laskentatehoon ja 384-bittisen muistiväylän jatkeena on 24 gigatavua GDDR6-muistia. Yhdistettynä 96 megatavun Infinity Cache -välimuistiin muistiväylän huippukaistanleveys nousee 5,3 teratavuun sekunnissa. Näytönohjaimen tehonkulutus on 355 wattia ja AMD:n omassa referenssisuunnittelussa käytössä on kaksi perinteistä 8-pinnistä PCI Express -lisävirtaliitintä.

7900 XT on varustettu hieman karsitulla grafiikkapiirillä, jossa on käytössä 84 CU-yksikköä ja käytössä on viisi välimuistipiiriä, joka tarkoittaa 80 megatavua Infinity Cache -välimuistia ja 320-bittistä muistiväylää, jonka jatkeena on 20 gigatavua näyttömuistia. Näytönohjaimen tehonkulutus on hieman alhaisempi 300 wattia.

Suorituskyvyn suhteen AMD esitteli 7900 XTX:n tarjoavan 4k-resoluutiolla 50-70 % parempaa suorituskykyä rasterointi- ja säteenseurantasuorituskyvyssä verrattuna edellisen RDNA 2 -sukupolven Radeon RX 6950 XT -näytönohjaimeen. Esimerkiksi 70 % parannus Cyberpunk 2077 -pelissä ilman säteenseurantaa tarkoittaisi 7900 XTX:llä lähes vastaavaa ruudunpäivitysnopeutta kuin GeForce RTX 4090:llä.

Radeon RX 7900 XTX:n veroton suositushinta Yhdysvalloissa on 999 dollaria eli euroissa ja Suomen 24 % arvonlisäverolla 1280 euroa ja 7900 XT:n 899 dollaria eli 1145 euroa. Molemmat näytönohjaimet saapuvat myyntiin 13. joulukuuta.

Pääsimme julkaisutilaisuudessa käsiksi AMD:n omaan Radeon RX 7900 XTX -näytönohjaimeen, joka on hieman pidempi kuin edellisen sukupolven Radeon RX 6950 XT (276 vs 287 mm), mutta edelleen 2,5 korttipaikan paksuinen. 7900 XTX on fyysisesti hieman isompi kuin 7900 XT ja varustettu isommilla tuulettimilla. Näytönohjainvalmistajilta on luvassa omiin suunnitteluihin perustuvat mallit, joiden joukossa on todennäköisesti kolmella lisävirtaliittimellä varustettuja malleja. AMD kommentoi myös ATX 3.0 -standardin uutta 12VHPWR-virtaliittimen käyttöä ja sanoi päättäneensä jo vuosi sitten, ettei aio ensisijaisesti kustannussyistä käyttää uutta virtaliitintä.