Nestejäähdytyspaketit ovat tarjolla kahtena eri versiona ja kolmella eri jäähdytinkoolla.

Nestejäähdytystuotteistaan tunnettu saksalainen Alphacool on esitellyt mallistollisen uusia Core Wind & Storm -nestejäähdytyspaketteja, jotka on yrityksen mukaan suunnattu sekä aloittelijoille että harrastajille. Kyse on erillisosista rakennettavista järjestelmistä, jotka myydään valmiiksi valittuina paketteina. Storm- ja Wind-paketit eroavat toisistaan mm. blokin, pumpun, säiliön ja tuulettimien osalta. Jäähdytin on kaikissa sama NexXxosS ST30 V.2 -sarjalainen 240, 360 tai 420 mm koossa.

Core Wind -mallit ovat sarjan edullisempi vaihtoehto. Blokkina käytetään Eisblock Aurora XP³ Light -mallia, jossa on akryylimuovinen kansi, nikkelöity kuparipohja sekä yhdeksän osoitettavaa RGB-lediä. Säiliönä toimii Eisstation DC-LT, jonka pohjaan on kiinnitetty DC-LT 2 -pumppu. Kuparisen 30 mm paksun ST30-jäähdyttimen parina on Eiszyklon Aurora LUX PRO Digital RGB -tuulettimet, jotka säätyvät 800 – 2000 RPM kierrosalueella.

Core Storm -mallien mukana tulee puolestaan Eisblock XPX Aurora Edge -prosessoriblokki akryylikannella, putkimallinen ja A-RGB-valaistu Core 100 Aurora -nestesäiliö, Wind-mallien DC-LT-pumppua huomattavasti tehokkaampi ja PWM-ohjattava Apex VPP -pumppu sekä roottoristaan valaistut Rise Aurora -tuulettimet.

Pääkomponenttien lisäksi paketteihin kuuluu myös kaikki tarvittavat lisätarvikkeet, kuten pikaliittimet, jäähdytysnesteen, 13/10 mm PVC-letkua, lämpötahnaa sekä asennustarvikkeet, kuten letkuleikkurin sekä täyttöpullon. Coolerit ovat yhteensopivia AMD:n ja Intelin viimeisimpien AM5- ja LGA 1700 -suoritinkantojen kanssa.

Edullisempien Core Wind -mallien hinnat ovat noin 250 euroa 240 mm koossa ja 270 euroa 360 mm koossa. Core Storm -mallit kustantavat puolestaan noin 360, 390 ja 430 euroa jäähdyttimen koosta riippuen (240, 360 tai 420 mm). Paketit ovat heti tilattavissa.

Lähde: Alphacoolin lehdistötiedote, tuotesivut