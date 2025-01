Myyntioppaan mukaan Ryzen AI Max+ 395 integroidulla Radeon 8060S -grafiikkaohjaimella peittoaa Core i9-13900H -prosessorilla ja GeForce RTX 4070 -mobiilinäytönohjaimella varustetun kannettavan 17 testatussa pelissä.

AMD julkisti CES 2025 -messuilla muiden muassa uudet Ryzen AI Max -sarjan prosessorit erittäin järeällä integroidulla GPU:lla. Messuilla julkaistiin kourallinen testejä, joissa verrokkina oli muita integroituja ratkaisuja.

Nyt AMD on julkaissut virallisen oppaan Ryzen AI Max -prosessoreiden myyntiä varten, joka sisältää paitsi CES-messuilla nähdyt testit, myös ensimmäiset erillisnäytönohjaimia vastaan ajetut testit. Testeissä verrattiin Asuksen ROG Flow Z13 -kannettavaa Intelin Core i9-13900H -prosessorilla ja NVIDIAn GeForce RTX 4070 -mobiilinäytönohjaimella nimetöntä AMD:n Ryzen AI Max+ 395 -prosessorilla varustettua kannettavaa vastaan. AMD:n mukaan RTX 4070:llä varustetut kannettavat kilpailevat Ryzen AI Max+ 395:iä vastaan samankaltaisella TDP:llä ja samoissa kokoluokissa.

AMD:n testien mukaan Ryzen AI Max+ 395:n Radeon 8060S -näytönohjaimella voittaa Core i9-13900H:lla ja RTX 4070 -mobiilinäytönohjaimella jokaisessa testatussa pelissä, joskin osassa tapauksia ne ovat likimain tasoissa eron ollessa vain yksittäisiä ruutuja sekunnissa. Pienimmillään ero on 1 FPS Counter-Strike 2:ssa ja Shadow of the Tomb Raiderissa ja suurimmillaan Borderlands 3:n 45 FPS (68 %), Baldur’s Gate 3:n 30 FPS (53 %) ja Hitman 3:n 62 FPS (50 %). Kaikkien pelien keskimääräinen ero on 23 %. Testit on ajettu 1080p-resoluutiolla ilman skaalauksia tai ruutujen generointia tai muita vastaavia kikkoja. Testattuja pelejä on yhteensä 17 ja ne edustavat laajaa kattausta pääasiassa AAA-luokan pelejä.

Lähde: AMD (PDF)