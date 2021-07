AMD julkaisi Radeon RX 6600 XT -näytönohjaimen 1080p-pelaamiseen

AMD:n tähtäimessä on ennen kaikkea Steamin suosituinta näytönohjainta GeForce GTX 1060:tä käyttävien pelaajien kaappaaminen.

AMD:n Radeon RX 6000 -sarjan ensimmäiset mallit julkaistiin viime vuoden loppupuolella, mutta jonossa riittää vielä julkaisemattomiakin malleja. Seuraavana julkaisuvuorossa on viime aikoina huhuissakin pyörinyt Radeon RX 6600 XT.

Radeon RX 6600 XT perustuu entuudestaan mobiilipuolelta tuttuun TSMC:n 7 nanometrin valmistusprosessilla tuotettuun Navi 23 -grafiikkapiiriin. Käytössä on täysi grafiikkapiiri, eli 32 Compute Unit -yksikköä (2048 stream-prosessoria), 32 Ray Accelerator -yksikköä, 128 teksturointiyksikköä ja 64 ROP-yksikköä. Grafiikkapiirin Game-kellotaajuus on 2359 ja maksimi Boost-kellotaajuus 2589 MHz.

Näytönohjaimen muistiväylä on 128-bittinen ja sen tukena on 32 megatavua Infinity Cache -välimuistia. Muistiväylän jatkeena on 8 gigatavua GDDR6-muistia. RX 6600 XT:n PCI Express -liitin on täysmittainen, mutta se tukee todellisuudessa PCIe 4.0 -standardin x16-nopeuden sijaan vain x8-nopeutta. Koko kortin 160 watin TBP-arvo (Total Board Power) tyydytetään yhdellä 8-pinnisellä PCIe-lisävirtaliittimellä, mutta AIB-malleissa voi olla korkeampi TBP-arvo.

AMD tähtää RX 6600 XT:llä etenkin 1080p-pelaajiin. Yhtiön mukaan noin kaksi kolmesta vuonna 2020 toimitetusta pelinäytöstä oli 1080p-resoluutiolla ja Steamin suosituimman näytönohjaimen eli GeForce GTX 1060:n olevan nykypäivänä jo riittämätön sille, kun rajana pidetään 60 FPS:n suorituskykyä. AMD:n omien testien mukaan RX 6600 XT tarjoaa 2,2-2,5-kertaista suorituskykyä GTX 1060:een nähden. Toiseksi verrokiksi oli otettu yhtiön omat Radeon RX 5600 XT ja RX 5700, joista ensin mainittuun eroa kertyi kolmessa testipelissä neljästä 40 % ja yhdessä 70 %.

Mielenkiintoisimmat ja kattavimmat testit on kuitenkin tehty NVIDIAn GeForce RTX 3060 -näytönohjainta vastaan. Radeon RX 6600 XT oli kymmenessä pelissä keskimäärin 15 % nopeampi ja hävisi vain Horizon Zero Dawnissa 3 FPS:n marginaalilla. Esports-puolella RTX 3060 jäi taakse Apex Legendsissä, CS:GO:ssa, DOTA2:ssa ja Tom Clancy’s Rainbow Six Siegessä, mutta RTX 3060 vei voiton Valorantissa. Testatuissa peleissä ei suorituskykytulosten perusteella ollut säteenseuranta käytössä, vaikka osa peleistä sitä tukeekin. Molemmilla näytönohjaimilla oli käytössään Resizable BAR -ominaisuus ja AMD:n testien mukaan se hyötyi ominaisuudesta selvästi enemmän ainakin Forza Horizon 4-, Borderlands 3 (DX11)- ja Assassin’s Creed Valhalla peleissä.

Radeon RX 6600 XT -näytönohjaimet saapuvat myyntiin tutuilta AIB-valmistajilta 11. elokuuta ja kuvien perusteella ASRockilta on luvassa myös ns. ITX-versio kortista. Näytönohjaimen suositushinta on 379 dollaria eli näytönohjainta tullee saamaan AMD:n verkkosivujen kautta noin 400 euron hintaan. Perinteisissä jälleenmyyntikanavissa hinta lienee muiden näytönohjainten tapaan selvästi korkeampi.

io-tech julkaisee Radeon RX 6600 XT:n unboksausvideon Youtubessa 6. elokuuta ja varsinainen kirjoitettu testiartikkeli ja video julkaistaan 10. elokuuta.