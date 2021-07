Intel julkaisi Xeon W-3300 -prosessorit raskaisiin työasemiin (Ice Lake)

Uusien Xeoneiden kanssa markkinaosuuksista kilpailee ennen kaikkea AMD:n Ryzen Threadripper Pro -sarjan prosessorit.

Intel on julkaissut uutta suorituskykyistä rautaa markkinoille kilpailemaan AMD:n Threadripper Pro -prosessoreiden kanssa raskaiden työasemien raatajista. Uudet Xeon W-3300 -perheen prosessorit valmistetaan samalla 10 nanometrin prosessilla, kuin Ice Lake -mobiiliprosessorit, eikä uudemmalla 10 nm SuperFin-prosessilla.

Intel Xeon W-3300 -prosessorit perustuvat samoihin Ice Lake-SP -siruihin kuin 3. sukupolven Xeon Scalable -palvelinprosessorit ja hyödyntävät Sunny Cove -ytimiä, joita on prosessorin tarkasta mallista riippuen 12, 16, 24, 32 tai 38. Prosessorit tukevat Hyper-threading-teknologiaa, eli ne voivat suorittaa yhdellä ytimellä samanaikaisesti kahta säiettä. Löydät prosessoreiden tarkemmat tekniset ominaisuudet yllä olevasta taulukosta.

Uudet Xeon W -prosessorit sopivat samaan LGA4189-kantaan kuin palvelinversiot ja niiden pariksi työasemaemolevyihin tulee C21A-piirisarja. Prosessorit on varustettu 8-kanavaisella muistiohjaimella (DDR4-3200) ja ne tukevat maksimissaan 4 teratavua muistia. Prosessorit on varustettu yhteensä 64 PCI Express 4.0 -linjalla. Piirisarja tarjoilee puolestaan Wi-Fi 6E- ja Thunderbolt 4 -teknologioita ja se on yhteydessä prosessorin kanssa PCIe 3.0 x8 -väylän yli.

Lähde: Intel