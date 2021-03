AMD julkaisi Radeon Softare 21.3.2 -ajurit näytönohjaimilleen ja prosessoreilleen

Uusien ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat virallinen tuki Outriders- ja Evil Genius 2: World Domination -peleille sekä säteenseurannan Dirt 5:een tuovalle Update 4 -päivitykselle.

AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja grafiikkaohjaimella varustetuille prosessoreilleen. Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 21.3.2 -ajurit ovat saatavilla Windows 7- ja 10 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat kaikkia yhtiön GCN- ja RDNA-arkkitehtuureihin perustuvia näytönohjaimia ja integroituja grafiikkaohjaimia.

Radeon Software 21.3.2 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat virallinen tuki Outriders- ja Evil Genius 2: World Domination -peleille sekä Dirt 5:een DirectX Raytracing -tuen tuovalle Update 4.0 -päivitykselle. Julkaisutiedotteessa ei ole mainintoja mahdollisista suorituskykyeroista.

Tuttuun tapaan ajureissa on korjattu myös aiempien julkaisujen ongelmia. Tällä kertaa nitistettyjä bugeja ovat esimerkiksi Radeon RX 6700 -sarjan näytönohjaimilla mahdollisesti väärin näkyvät kellotaajuudet, Insurgency: Sandstorm -pelissä varjoissa mahdollisesti näkyvä korruptoituminen sekä mahdollinen musta ruutu tietyillä näytöillä, kun käytössä on RX 6000 -sarjan näytönohjain, FreeSync ja pelissä reunattoman ikkunan tila (Borderless fullscreen/windowed). Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan Vega-sarjan näytönohjaimilla mahdollisesti esiintyvä vilkunta, kun käytössä on kaksi selvästi eri resoluutioilla ja/tai virkistystaajuuksilla varustettua näyttöä, ajurin mahdollinen kaatuminen RX 400- ja RX 500 -sarjoilla katsottaessa pitkään videoita sekä tietyissä peleissä esiintyvä kirkkauden vaihtelu, kun käytössä on FreeSync ja pelissä reunattoman ikkunan tila. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa.

Lataa AMD:n ajurit täältä