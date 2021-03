Ylikellottaja rikkoi 7 GHz:n rajapyykin Intelin Core i9-11900K:lla (Rocket Lake)

Nestemäisellä typellä jäähdytetylle prosessorille jouduttiin syöttämään 7048 MHz:n tulosta varten peräti 1,873 voltin käyttöjännite.

Intelin 11. sukupolven Core -työpöytäprosessoreiden toimitukset aloitetaan huomenna. Prosessorit ovat löytäneet tiensä jo niin tavan käyttäjien kuin io-techinkin käsiin, kiitos Saksassa liian aikaisin myyntiin päässeelle erälle Core i7-11700K -malleja, mutta loput mallistosta nähdään testeissä niin ikään vasta huomenna.

Suuri osa huippuylikellottajista tekee nykyään suoraan töitä tai vähintään tiivistä työtä emolevyvalmistajien kanssa. Tämä näkyy myös ylikellotustilastoissa, joihin alkaa ilmestymään tuloksia ennen varsinaista myynnin alkua. Tällä kertaa tulosten takaa löytyy ainakin nimimerkin perusteella Asusta edustava ROG-Fisher.

ROG-Fisher on ajanut CPU-Z:n validointipalveluun peräti kolme järeää ylikellotustulosta Core i9-11900K -huippumallilla. Nimimerkin valtaamat kärkisijat saavutettiin 7048, 7034 ja 6898 MHz:n kellotaajuuksilla. Kärkitulos saavutettiin syöttämällä prosessorille CPU-Z:n mukaan peräti 1,873 volttia jännitettä. Nestemäisellä typellä jäähdytettyä prosessoria ajettiin ennätystesteissä Asuksen ROG Maximus XIII Apex -emolevyllä.

Huomioitavaa tuloksissa on se, että ne eivät välttämättä ole testivakaat, vaan riittää että CPU-Z ohjelma on saatu käyntiin ja tulos validoitua sen kautta. Verrokiksi 10. sukupolven kärkisijoilla ovat elmorin 7708 MHz:n, Super_O:n 7548 MHz:n ja ROG-Fisherin 7522,1 MHz:n tulokset. Ennakkoon ladatut Rocket Lake -tulokset on jo poistettu palvelusta.

