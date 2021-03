AMD julkaisi Radeon Software 21.3.1 -ajurit näytönohjaimilleen ja integroiduille grafiikkaohjaimilleen

Ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat tuki RX 6700 -näytönohjaimille, uusille Vulkan-laajennoksille, Doom Eternalin uudelle lisäosalle ja Radeon Boost- ja Anti-Lag-ominaisuuksien DirectX 12 -päivitykset.

AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja grafiikkaohjaimella varustetuille prosessoreilleen. Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 21.3.1 -ajurit ovat saatavilla Windows 7- ja 10 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat kaikkia yhtiön GCN- ja RDNA-arkkitehtuureihin perustuvia näytönohjaimia ja integroituja grafiikkaohjaimia.

Radeon Software 21.3.1 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat virallinen tuki Radeon RX 6700 -sarjan näytönohjaimille ja Doom Eternal -pelin The Ancient Gods – Part Two -lisäosalle. Radeon Boost -ominaisuus tukee nyt Variable Rate Shading -ominaisuutta tietyissä DirectX 12 -peleissä, Radeon Anti-Lag tukee nyt myös DirectX 12 -rajapintaa ja Radeon Software -hallintapaneeliin on lisätty Performance Tuning Stress Test helpottamaan vakaiden kellotaajuuksien ja jännitteiden etsintää. Ajureihin on lisätty myös tuki neljälle uudelle Vulkan-laajennokselle: VK_KHR_synchronization2, VK_EXT_4444_formats, VK_EXT_conditional_rendering ja VK_KHR_sampler_ycbcr_conversion. Löydät laajennosten kuvaukset ajureiden julkaisutiedotteesta.

Tuttuun tapaan ajurit korjaavat myös aiempien julkaisujen ongelmia. Tällä kertaa liiskattuja bugeja ovat esimerkiksi Radeon Softwaren normaalia korkeampi prosessorin käyttöaste lepotilassa, Call of Duty: Modern Warfaren mahdollinen kaatuilu säteenseuranta käytössä, näytön korruptoituminen tai vilkkuminen Vega-sarjan näytönohjaimilla tietyillä korkean virkistystaajuuden ja resoluution yhdistelmillä sekä Minecraft DXR:ssä satunnaisesti esiintyneet grafiikan korruptoitumiset ja puuttuvat tekstuurit, kun säteenseuranta on käytössä. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan esimerkiksi RX 400- ja 500 -sarjan näytönohjaimilla mahdollisesti tapahtuva ajurin kaatuminen (TDR) pitkissä videonkatselusessioissa, kirkkauden mahdollinen vaihtelu FreeSync käytössä, jos peli on asetettu reunattomaan ikkunatilaan (Borderless windowed) ja uuden Performance Tuning Stress Test -ominaisuuden Start- ja Cancel-painikkeiden mahdollinen katoaminen, jos Radeon Softwaren ikkunaa pienennetään liikaa. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteesta.

