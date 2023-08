Ajureiden ainut merkittävä uudistus on tuki Immortals of Aveum -pelille, mutta mukaan on mahtunut myös bugikorjauksia.

AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja integroiduille grafiikkaohjaimilleen. AMD Software Adrenalin Edition 23.8.1 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Polaris-arkkitehtuurista lähtien sekä Zen-prosessoreiden integroituja grafiikkaohjaimia. AMD Software 23.8.1 -ajureiden ainut merkittävä uudistus on tuki Immortals of Aveum -pelille. Mahdollisista suorituskykyeroista aiempiin ajureihin ei valitettavasti ole mainintoja. Tuttuun tapaan ajureissa on taas korjattu joukko aiempien julkaisujen ongelmista. Tällä kertaa korjauslistalta löytyy esimerkiksi RX 7000 -kokoonpanojen kanssa esiintyvä ongelma, jossa useammalla korkean resoluution ja virkistystaajuuden näytöllä vaihteleva virkistystaajuus päällä virrankulutus on lepotilassa normaalia korkeampi. Ongelmaa on korjattu joidenkin näyttökonfiguraatioiden kohdalla aiemmissakin ajureissa ja yhtiö jatkaa optimointejaan korjatakseen loputkin tapaukset. Lisäksi liiskattujen bugien listalle pääsivät RX 5600 XT:llä esiintynyt suorituskyvyn lasku Smart Access Memory käytössä, Ratchet & Clank: Rift Apartin kaatuilut säteenseurannalla, kun myös dynaaminen resoluution skaalaus on käytössä, sekä RX 7000 -sarjan näytönohjaimen tai niiden ajureiden kaatuilut Starcraft II:ssa. Tiedossa olevia bugeja ovat puolestaan Performance Metrics Overlayn FPS-mittarin toimimattomuus joissain peleissä, Baldur's Gate 3:n tai ajureiden kaatuminen, kun peliä pelataan RX 7000 -sarjan näytönohjaimella DirectX 11 -rajapinnalla sekä äänen ja videon mahdolliset synkronointiongelmat AV1-koodekilla nauhoitettaessa. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa.