AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja integroiduille grafiikkaohjaimilleen. AMD Software: Adrenalin Edition 22.4.2 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön Radeon-näytönohjaimia Polaris-arkkitehtuurista lähtien sekä Zen-prosessoreihin integroituja grafiikkaohjaimia.

AMD Software 22.4.2 -ajureiden ainut merkittävä uudistus on virallinen tuki Vampire: The Masquerade – Bloodhunt -pelille. Valitettavasti julkaisutiedotteessa ei ole mainintoja mahdollisista suorituskykyeroista.

Tällä kertaa ajureiden mukaan on saatu yksi korjaus aiemmin havaittuun ongelmaan. Uusilla ajureilla 4K120-tilan ei pitäisi enää puuttua joiltain FreeSync-näyttöjen käyttäjiltä, kuten se on aiemmilla ajureilla tehnyt. Tiedossa olevien ongelmien lista on pääosin tuttua aiemmista julkaisuista: Windows 10:n Aero-efektit voivat kadota joillain käyttäjillä, GPU:n käyttöaste voi Radeon Performance Metricsin mukaan jäädä jumittamaan 100 %:iin pelin sulkemisen jälkeen ja Enhanced Sync aiheuttaa edelleen mustia ruutuja joillekin käyttäjille. Voit tutustua ajureiden muutoksiin tarkemmin niiden julkaisutiedotteessa.

Lataa AMD:n ajurit täältä