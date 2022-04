Ajureissa on mukana Game Ready -leima Dune: Spice Wars -pelille sekä tuki Chernobyliten säteenseuranta- ja JX3 Onlinen DLSS-päivityksille sekä Vampire: The Masquerade - Bloodhunt -pelille.

NVIDIA on julkaissut uusia ajureita näytönohjaimilleen. GeForce 512.59 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Maxwell-arkkitehtuurista lähtien. Samaan syssyyn julkaistiin myös Studio 512.59 -ajurit.

GeForce 512.59 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat Game Ready -leimat Dune: Spice Wars -pelille, tuki Chernobyliten säteenseurantapäivitykselle ja JX3 Onlinen DLSS-päivitykselle sekä Vampire: The Masquerade – Bloodhunt -pelille. Mahdollisista suorituskykyeroista ei ole mainintaa.

Tuttuun tapaan ajureissa on myös korjattu aiempien julkaisujen ongelmia. Tällä kertaa liiskattuja bugeja ovat esimerkiksi ajureiden satunnainen kaatuilu Chrome-selainta käytettäessä RTX 3050 -näytönohjaimilla, Adobe Premiere Pron DirectX-rajapintoihin liittyvät kaatuilut sekä Event ID 14 -virheet Windowsiin kirjautuessa, mikäli Digital Vibrance -asetuksiin on koskettu. Tiedossa olevia onglemia on listattu vain kaksi: Dolby Atmos -äänisignaalin katkeilu HDMI 2.1 -laitteilla ja Club3D:n CAC-1085-sovittimen rajoittuminen 4K-resoluutioon 60 hertsin virkistystaajuudella. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa (PDF) ja Game Ready -artikkelissa.

Studio 512.59 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat tuki Unreal Engine 5 -pelimoottorille, Cinema4D:lle ja Chaos Vantagelle. Tuettuina ovat myös uusi Omniverse Connectors for Blender ja Redshift. Studio-ajurit toimivat NVIDIAn näytönohjaimilla Pascal-arkkitehtuurista lähtien. Voit tutustua ajureiden muutoksiin tarkemmin niiden julkaisutiedotteessa (PDF) ja Studio-blogissa.

Lataa NVIDIAn ajurit täältä