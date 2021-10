Uudet ajurit lupaavat parantaa suorituskykyä Marvel's Guardians of the Galaxyssä parhaimmillaan 21 % ja Age of Empires IV:ssä jopa 45 % edeltävään 21.10.2-julkaisuun verrattuna.

AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja integroiduille grafiikkaohjaimilleen. Radeon Software Adrenalin 21.10.3 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Polaris-arkkitehtuurista lähtien sekä Zen-pohjaisia prosessoreita integroidulla GPU:lla.

Radeon Software 21.10.3 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat viralliset tuet Marvel’s Guardians of the Galaxylle, Riders Republicille, Age of Empires IV:lle sekä Doom Eternalin uudelle 6.66 -päivitykselle. Ajureiden kerrotaan parantavan suoirtuskykyä Guardians of the Galaxyssä 4K-resoluutiolla ja Ultra-asetuksin parhaimmillaan 21 % sekä RX 6800 XT- että 6900 XT -näytönohjaimilla. Lisäksi ajureiden kerrotaan parantavan RX 6800 XT:n suorituskykyä Age of Empires IV -pelissä 4K-resoluutiolla ja maksimiasetuksilla peräti 45 %. Verrokkina suorituskykyluvuissa ovat edeltävät 21.10.2-ajurit.

Tuttuun tapaan ajureissa on korjattu myös aiempien julkaisujen ongelmia. Tällä kertaa liiskattuja bugeja ovat esimerkiksi Battlefield V:n satunnaiset kaatuilut, kuvan korruptoituminen Cyberpunk 2077:ssa Radeon Boost -ominaisuus käytössä sekä joiltain käyttäjiltä puuttumaan jäänyt CPU Tuning -ominaisuus tuetuilla Ryzen-prosessoreilla. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan Call of Duty: Black Ops Cold Warissa esiintyvät artifaktit, Radeon Softwaren mahdollinen kaatuilu pidemmissä sessioissa DirectX 11 -pelejä pelatessa, kun käytössä on useamman näytön konfiguraatio, sekä jo pienen ikuisuuden mukana roikkunut ongelma, jossa Radeon Performance Metrics ilmoittaa näytönohjaimelle todellisuutta korkeammat muistikellotaajuudet. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa.

Lataa AMD:n ajurit täältä