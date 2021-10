Tässä uutisessa tarkastelemme ulkomailla julkaistujen Google Pixel 6 -puhelinten arvioiden pohjalta valmistajan uuden Tensor-järjestelmäpiirin suorituskykyä suhteessa Android-markkinoita hallitsevaan Snapdragon 888:aan.

Google julkaisi uudet Pixel 6 -älypuhelimet viime viikolla ja niiden mukana myös yrityksen ensimmäisen omaa suunnittelua edustavan järjestelmäpiirin. Nyt puhelimista on alkanut ilmestymään myös arvioita nettiin ja sen myötä olemme saaneet myös katsauksen piirin tarjoamaan suorituskykyyn.

Tensor-järjestelmäpiirin prosessorisuorituskyky pohjautuu nykytrendien mukaisesti kolmeen eri suorituskykyluokkaan jaettuihin prosessoriytimiin, mutta Android-markkinoita hallitsevasta Snapdragon 888:sta poiketen tehokkaimpia Cortex-X1-ytimiä Tensorissa on yhden sijaan peräti kaksi. Vastaavasti sen parina olevat pykälän pienitehoisemmat tehoytimet kuitenkin pohjautuvat vanhempaan Cortex-A76:een, minkä lisäksi niitä on kolmen sijaan vain kaksi kappaletta. Virransäästöytiminä Tensorissa on kuitenkin tutut neljä Cortex-A55-ydintä.

GPU-puolella Tensor tarjoaa Mali-G78 MP20 -grafiikkaohjaimen, joka on useampiytiminen versio muun muassa Galaxy S21 Ultran käyttämän Exynos 2100:n sisältä löytyvästä Mali-G78 MP14:stä. XDA-Developersin mukaan Tensor vaikuttaa olevan jossain määrin yhteyksissä Samsungin Exynos-piireihin ja jo ennen julkaisua Googlen huhuttiin suunnittelevan piiriä yhteistyössä Samsungin kanssa.

Kuva: Android Authority

Ensimmäisissä arvioissa julkaistujen suorituskykymittausten valossa Googlen käyttämä prosessoriratkaisu ei yllä aivan markkinoiden parhaimmistoon, vaan Geekbench 5 -testissä se häviää sekä yhden että kaikkien ytimien suorituskyvyssä Snapdragon 888:lle ja Exynos 2100:lle.

Yhden ytimen suorituskyky yltää Cortex-X1-pohjaisena ymmärrettävästi lähelle Snapdragon 888:n tuloksia, mutta häviää kuitenkin hieman yltäen noin 1030–1050 pisteen tuloksiin sekä Snapdragonin että Exynoksen yltäessä noin 1100:aan. Moniydinrasituksessa tulos puolestaan on selvästi Snapdragonin ja Exynoksen noin 3300–3600 pisteen tuloksia heikommat 2700-2900.

Kuvat: XDA-Developers

Pidempikestoisessa prosessorirasituksessa Tensorin sisältävä Pixel 6 Pro puolestaan on pärjännyt edeltäjäänsä, eli Pixel 5:ttä, paremmin, eikä suorituskyvyn lasku rasituksen jatkuessa ole ollut yhtä suurta. Snapdragon 888:n sisältävälle OnePlus 9 Prolle uusi Pixel on kuitenkin hävinnyt samassa testissä, mutta suoranaisesti piirin eroiksi tätä ei voi vielä laskea, vaan kyse voi olla myös eri puhelinten välisistä jäähdytystehon eroista.

Kuva: CNET

Grafiikkasuorituskyvyn osalta Googlen uutuuspiiri ottaa kuitenkin Qualcommia kiinni ja muun muassa 3DMark Wild Life Extreme -testissä tulokset ovat CNET:n testien mukaan Tensorin ja Snapdragon 888:n välillä käytännössä tasoissa reilussa 1900. Myös WildLife Unlimited -testin tulokset olivat Snapdragon 888:lla ja Tensorilla Tom’s Guiden arvion mukaan kohtalaisen tasoissa 34 FPS:n tuntumassa.

Kuitenkin XDA-Developersin ja Android Authorityn tekemien perustason Wild Life -testien mukaan Tensor-piiri on kuitenkin yltänyt peräti ohi Snapdragon 888:sta 6200–6500 pisteeseen. Android Authorityn mukaan Exynos 2100:n sisältävä Galaxy S21 Ultra on yltänyt vajaaseen 5800 pisteeseen ja Snapdragon 888:n sisältävä OnePlus 9 Pro vajaaseen 5700 pisteeseen.

Kuva: Android Authority

Kokonaisuudessaan ensiarvioiden perusteella Tensor ei siis markkinoita onnistu mullistamaan, vaan prosessorisuorituskyvyltään se jää väistämättä jälkeen Android-markkinoita hallussa pitävästä Qualcommin Snapdragon 888:sta ja Samsungin viimeisimmästä Exynos 2100:sta. Grafiikkapuolella suorituskyky on kuitenkin käytännössä tasoissa ja osassa arvioista Tensor on yltänyt jopa kilpakumppaneidensa ohi, minkä myötä grafiikkasuorituskyky onkin kiistatta Android-markkinoiden kärkeä.

Lähteet: Android Authority, CNET, Tom’s Guide, XDA-Developers