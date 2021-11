Ajureissa on mukana tuki Call of Duty: Vanguardille sekä Forza Horizon 5:lle, jossa luvataan parhaimmillaan jopa 23 % parempaa suorituskykyä kuin aiemmilla ajureilla.

AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja integroiduille grafiikkaohjaimilleen. Radeon Software Adrenalin 21.11.1 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Polaris-arkkitehtuurista lähtien sekä Zen-prosessoreihin integroituja grafiikkaohjaimia.

Radeon Software 21.11.1 -ajureiden merkittävimmät muutokset ovat viralliset tuet Call of Duty: Vanguard- ja Forza Horizon 5 -peleille. Jälkimmäiselle mainituista AMD lupaa Radeon RX 6800 XT:llä parhaimmillaan 23 % parempaa suorituskykyä 4K-resoluutiolla ja Extreme-asetuksin, kun verrokkina on 21.10.2-ajurit.

Tuttuun tapaan ajureissa on myös korjattu aiempien julkaisujen ongelmia. Tällä kertaa korjattuja ongelmia ovat Samsung Odyssey C49G95T -näytöillä tapahtuneet kuvan korruptoitumiset 5120×1440-resoluutiolla 240 hertsin virkistystaajuudella sekä Call of Duty: Warzonessa esiintyneet artifaktit, kun hiirtä liikutti pelin sisäisessä valikossa. Oletettavasti pienemmälle huomiolle jääneiden 21.10.4-ajureiden korjaus Guardians of the Galaxy -pelin artifaktiongelmalle on mukana uudessakin julkaisussa. Tiedossa olevia bugeja uusissa ajureissa on mahdolliset artifaktit Call of Duty: Black Ops Cold War -pelissä, ajureiden mahdollinen jäätyminen Guardians of the Galaxy -pelissä Radeon Anti-Lag -käytössä sekä vanhat tutut Radeon Performance Metricsin näyttämät todellisuutta korkeammat muistikellotaajuudet. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa.

Lataa AMD:n ajurit täältä