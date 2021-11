Varkaat nappasivat lähetyksen EVGA:n GeForce RTX 30 -näytönohjaimia matkalla jakelukeskukseen

EVGA ei ole kertonut tarkemmin kuinka suuresta lähetyksestä oli kyse, mutta se sisälsi GeForce RTX 30 -näytönohjaimia läpi koko hintahaitarin.

Näytönohjainpula on yhdistelmä korkeaa kysyntää, riittämätöntä tuotantokapasiteettia ja raaka-ainepulaa. Oman mausteensa soppaan tuovat kuitenkin myös rikolliset.

EVGA on ilmoittanut foorumeillaan, että lähetys yhtiön GeForce RTX 30 -sarjan näytönohjaimia on varastettu niitä kuljettaneesta rekasta viime perjantaina 29. lokakuuta. Kuljetus oli matkalla San Franciscosta EVGA:n eteläisen Kalifornian jakelukeskukseen. Yhtiö ei ole toistaiseksi kertonut tarkempia yksityiskohtia tapahtuneesta tai paljonko näytönohjaimia lähti pitkäkyntisten matkaan. Paketissa oli kuitenkin RTX 30 näytönohjaimia joka hintaluokasta.

EVGA muistuttaa fanejaan, että varastetun tavaran ostaminen, hallussapito, myyminen ja niin edelleen ovat rikoksia paikallisten lakien mukaan. Näytönohjaimet onkin syytä ostaa pulasta huolimatta tunnetuilta jälleenmyyjiltä pimeällä sivukujalla auton takaluukusta näytönohjaimia myyvän Rehti-Reiskan sijasta. EVGA on lisäksi mustalistannut näytönohjaimet eikä niiden rekisteröinti onnistu. Yhtiön verkkosivuilla on lisäksi palvelu, johon voi syöttää näytönohjaimen sarjanumeron ja varmistaa, että oma kappale on laillisia reittejä hankittu. Lisäksi yhtiö luonnollisesti toivoo fanejaan lähettämään sähköpostitse kaikki vihjeet, jotka voisivat johtaa varastettujen näytönohjainten jäljille.

Lähde: EVGA