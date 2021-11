AMD julkaisi uudet Radeon Software 21.11.2 -ajurit uudelle Battlefield 2042:lle

Uudet ajurit lupaavat parhaimmillaan jopa 15 % parempaa suorituskykyä uudessa Battlefieldissä Radeon RX 6000 -sarjan näytönohjaimilla.

AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja integroiduille grafiikkaohjaimilleen. Radeon Software Adrenalin 21.11.2 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Polaris-arkkitehtuurista lähtien sekä Zen-prosessoreiden integroituja grafiikkaohjaimia.

Radeon Software 21.11.2 -ajureiden merkittävin uudistus on virallinen tuki Battlefield 2042 -pelille. Ajurit lupaavat parantaa suorituskykyä 4K-resoluutiolla ja Ultra -asetuksin Radeon RX 6700 XT:llä parhaimmillaan 11 %, RX 6800 XT:llä 15 % ja RX 6900 XT:llä 14 %.

Ajureissa ei ole poikkeuksellisesti listattu lainkaan korjauksia aiempien julkaisujen bugeille. Tiedossa olevia ongelmia ovat esimerkiksi Marvel’s Guardians of the Galaxy -pelissä joillain esiintyvät ajureiden kaatumiset Radeon Antil-Lag -ominaisuus käytössä, Call of Duty: Black Ops Cold Warissa mahdollisesti esiintryvät artifaktit ja bugista jo käytännössä ominaisuudeksi muuttunut Radeon Performance Metricsin näyttämät liian korkeat muistikellotaajuudet. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa.

Lata AMD:n ajurit täältä