Ajureiden ainut merkittävä uudistus on tuki huomenna myyntiin saapuville Radeon RX 6600 XT -näytönohjaimille.

AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja integroiduille grafiikkaohjaimilleen. Radeon Software Adrenalin 21.8.1 -ajurit ovat saatavilla Windows 10 -käyttöjärjestelmälle ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Polaris-arkkitehtuurista lähtien sekä Ryzen-prosessoreiden integroituja Vega-grafiikkaohjaimia.

Radeon Software 21.8.1 -ajureiden ainut merkittävä uudistus on tuki huomenna myyntiin tuleville Radeon RX 6600 XT -näytönohjaimille. Voit tutustua uutuusnäytönohjaimeen tarkemmin io-techin tänään julkaistussa testiartikkelissa.

Pienet päivitykset jatkuvat myös korjattujen ongelmien osalta, sillä listalle on päässyt vain The Medium -pelin mahdollinen kaatuminen käynnistyksessä, jos koneella on käynnissä myös NVIDIAn FrameView-sovellus. Tiedossa olevia ongelmia ovat esimerkiksi Control-pelin valonsäteissä DirectX 12 -rajapinnalla mahdollisesti esiintyvät artifaktit RX 6000 -sarjan näytönohjaimilla, pitkien pelisessioiden aiheuttamat mahdolliset ajureiden tai pelin kaatumiset Horizon Zero Dawn -pelissä sekä PlayerUnknown’s Battlegrounds -pelin (PUBG) mahdollinen kaatuilu, jos käytössä on useita näyttöjä Extended-tilassa. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa.

Lataa AMD:n ajurit täältä