Uusien ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat tuet New Worldille, World War Z: Aftermathille sekä Diablo II:n remasteroidulle versiolle, jossa suorituskyvynkin luvataan parantuvan parhaimmillaan 13 %.

AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja integroiduille grafiikkaohjaimilleen. Radeon Software Adrenalin 21.9.2 -ajurit ovat saatavilla Windows 10 -käyttöjärjestelmälle ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Polaris-arkkitehtuurista lähtien sekä integroidulla grafiikkaohjaimella varustettuja Zen-prosessoreita.

Radeon Software 21.9.2 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat viralliset tuet World War Z: Aftermathille, Diablo II: Resurrectedille ja kyseenalaisissa otsikoissakin hiljattain pyörineelle New Worldille. Ajureiden kerrotaan parantavan suorituskykyä Diablo II:n remasteroidussa versiossa parhaimmillaan 13 % Radeon RX 6700 XT -näytönohjaimella 4K-resoluutiolla ja Very High -asetuksin, kun verrokkina on edeltävät 21.9.1-ajurit.

Tuttuun tapaan ajureissa on myös liiskattu aiempien julkaisujen bugeja. Tällä kertaa korjattuja ongelmia ovat Radeon Softwaresta joiltain uupuneet prosessorin lisätieto-osio sekä Auto Overclock -ominaisuus, joidenkin käyttäjien saamat yhteensopimattomuusilmoitukset aiemmin tallennetuista kellotusprofiileista ja Hitman 3:ssa joissain tilanteissa katoava rantavesi. Tiedossa olevia bugeja ovat puolestaan OBS:n mahdollinen jääminen pyörimään taustalla, RX 500 -sarjan näytönohjaimilla esiintyvä nykiminen, kun samalla koneella sekä pelataan että striimataan, Horizon Zero Dawnin mahdolliset kaatuilut sekä joidenkin DX11-pelien aiheuttama Radeon Software -hallintapaneelin kaatuminen, jos kokoonpanossa on useampi näyttö Extended-tilassa. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa.

Lataa AMD:n ajurit täältä