Eri AIB-valmistajat tulevat suunnittelemaan omia Intel Arc -näytönohjaimiaan AMD:n Radeon- ja NVIDIAn GeForce -mallistojen tapaan, mutta valmistajien nimet ei ole vielä julkista tietoa.

Intel tuo ensimmäiset pelikäyttöön tarkoitetut Arc-näytönohjaimet myyntiin ensi vuoden alussa. Vaikka yhtiöllä on vahva jalansija puolijohdevalmistajien kärkikahinoissa, tulee se tuottamaan ensimmäisen sukupolven Xe-HPG- eli Alchemist-piirit TSMC:llä.

Japanilainen ASCII pääsi haastattelemaan yhtiön Raja Koduria Architecture Day -tapahtuman tiimoilta ja on kertonut nyt mielenkiintoisia uusia yksityiskohtia sekä Alchemistista että muistakin Xe-arkkitehtuuriperheen tuotteista. Kodurin mukaan yhtiö valitsi valmistusprosessiksi TSMC:n N6:n (”6 nm”) koska se tarjosi hyvän balanssin prosessien ominaisuuksien, nopeuden ja hinnan suhteen. Käytettävä prosessi on päätettävä piirin suunnittelun alussa ja yhtiön on arvioitava silloin ennakkoon, mikä prosessi täyttää eri kriteerit parhaiten, kun piiri pitäisi saada tuotantoon.

Alchemistin jalanjäljissä toisen sukupolven Xe-HPG-arkkitehtuuri on nimeltään Battlemage. Sen piireistä ei tiedetä vielä mitään, eikä ilmeisesti edes valmistusprosessia ole lyöty vielä täysin lukkoon. ASCII:n mukaan vaihtoehtoja ovat sekä Intelin omat prosessit että TSMC:n N5 ja N4.

AMD:n ja NVIDIAn tapaan myös Intel tulee luottamaan näytönohjaimissa AIB-valmistajiin, vaikka sillä onkin jo valmiina referenssimalli näytönohjaimesta. Kodurin mukaan eri AIB-valmistajien custom-mallien välinen nokittelu on oleellisessa osassa, kun yleisö pitäisi saada kiinnostumaan näytönohjaimista. Nykyisessä markkinatilanteessa tosin näytönohjaimet mennee kuin kuumille kiville riippumatta custom-mallien sisäisestä kilpailusta. Lista AIB-valmistajista ei ole vielä julkinen, mutta ottaen huomioon Asus-yhteistyön Xe-LP-arkkitehtuurin erillisnäytönohjaimen parissa, voitaneen yhtiön kuulumista siihen joukkoon lähes varmana.

Intel varmisti myös, ettei Ponte Vecchiossa (Xe-HP) piirien väliseen kommunikaatioon käytettävää Xe-Linkiä tulla käyttämään muissa tuotteissa. Tämä ei toki estä sinänsä useamman GPU:n konfiguraatioita, mutta tekee siitä epätodennäköisempää.

Ohjelmistopuolella Intel varmisti jälleen kerran XeSS-teknologian olevan ns. taaksepäin yhteensopiva DP4A-tilan kautta ja tulee sen myötä toimimaan myös esimerkiksi yhtiön omilla Xe-LP-näytönohjaimilla, joita löytyy 11. sukupolven Core-prosessoreista niin työpöydällä kuin mobiilissakin. ASCII:n mukaan ajuripuolella yhtiö ei odota kykenevänsä vastaamaan välittömästi AMD:n ja NVIDIAn päivitystahtiin, vaan Intel aikoo julkaista ajureita ennalta päätetyllä aikataululla. AMD ja NVIDIA ovat ottaneet tavaksi julkaista tarpeen mukaan useitakin ajureita lyhyen ajan sisällä uusimpien pelien tukemiseksi parhaalla mahdollisella tasolla.

Intel panostaa kuitenkin ohjelmisto ja kehityspuoleen tosissaan ja se on hiljattain rekrytoinut neljä isomman profiilin tekijää kilpailijoilta. AMD:n leivistä yhtiöön siirtyi Ritche Corpus ja Steve Bell. Corpus toimi yli 15 vuotta AMD:lla, joista yli 14 peli- ja ohjelmistopuolen sekä ohjelmistoyhteistöiden johtajana, kun Bellillä oli takanaan yli 13 vuoden pätkä kehittäjäyhteistyön parissa. Lisäksi Intel nappasi Michael Heilemannin johtamaan pelinkehitystyökalujen ja teknologioiden kehitystyötä sekä André Bremerin johtamaan peli- ja grafiikkakuormien insinööriosastoa. Heilemann on tehnyt aiemmin uraa useissa pelialan yrityksissä, kuten Sonyllä, EA:lla ja viimeksi Cryptic Studiosilla. Bremer on tehnyt puolestaan aiemmin uraa Amazon Web Servicen pelipuolen leivissä.

Lähde: ASCII, Intel Graphics @ Twitter