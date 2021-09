AMD julkaisi uudet Radeon Software 21.9.1 -ajurit

Ajurit tukevat nyt virallisesti Smart Access Memoryä myös Radeon RX 5000 -sarjalla, jonka lisäksi mukaan saatiin viralliset pelituet Deathloopille ja Call of Duty Vanguardin beetaversiolle. Mukana on myös uusi Auto Overclock -ominaisuus AMD-kokoonpanoille sekä Windows 11 -tuki.

AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja integroiduille grafiikkaohjaimilleen. Radeon Software Adrenalin 21.9.1 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Polaris-arkkitehtuurista lähtien sekä integroidulla grafiikkaohjaimella varustettuja Zen-prosessoreita.

Radeon Software 21.9.1 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat tuki Deathloopille, Call of Duty Vanguardin avoimelle beetaversiolle sekä virallinen Smart Access Memory -tuki Radeon RX 5000 -sarjan näytönohjaimille. Lisäksi ajureissa on mukana tuki neljälle uudelle Vulkan-laajennokselle: VK_KHR_zero_initialize_workgroup_memory, VK_KHR_shader_integer_dot_product, VK_EXT_shader_atomic_float2 ja VK_EXT_load_store_op_none. Kyseessä on myös ensimmäinen AMD:n virallinen Windows 11 -ajuri, kun tähän asti käyttöjärjestelmälle on tarjottu ajureita Windows Updaten kautta ilman virallisia versionumerointeja.

Tuttuun tapaan ajureissa on myös liiskattu aiempien julkaisujen bugeja. Tällä kertaa korjattujen ongelmien listalta löytyvät esimerkiksi Payday 2:n artifaktit Radeon RX 6800 -sarjalla, RX Vega -sarjalla esiintynyt vilkunta, kun näytönohjaimeen kytketään kaksi toisistaan merkittävästi resoluutioltaan ja/tai virkistystaajuudella varustettua näyttöä sekä Assassin’s Creed Odysseyssä kaatuvat ajurit tai mustat ruudut RX 480 -näytönohjaimilla. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan Radeon Softwaren mahdollinen kaatuilu joissain DirectX 11 -peleissä, jos käytössä on useita näyttöjä Extended-tilassa, ajureiden tai pelin mahdollinen kaatuminen pitkissä Horizon Zero Dawn -sessioissa sekä Radeon Performance Metricsin joissain tapauksissa raportoimat liian korkeat ja väärät muistikellotaajuudet. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa.

AMD:n Ryzen 5000 -sarjan prosessorilla ja Radeon RX 6000 -sarjan omistajille on tarjolla lisäksi uusi automaattinen ylikellotusominaisuus. Se ylikellottaa yhdellä napin painalluksella sekä prosessoria että näytönohjainta automaattisesti samaan tapaan, kuin aiemmin pelkkiä näytönohjaimia. Lisäksi Radeon Softwareen on integroitu mahdollisuus pelkän prosessorin ylikellottamiseen.

Lataa AMD:n ajurit täältä