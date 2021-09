Lian Li laajensi O11-sarjaa uudella ilmankiertoon keskittyvällä Air Mini -mallilla

O11 Air Minin etupaneeli ja katto ovat 1,5 mm rei'illä varustettua metalliverkkoa hyvän ilmankierron varmistamiseksi.

Laadukkaista koteloistaan tunnettu Lian Li on julkistanut uuden jäsenen suosittuun O11-sarjaansa. Uusi kotelo tottelee nimeä O11 Air Mini ja se on optimoitu nimensä mukaisesti ilmankiertoa ajatellen.

O11 Air Minin suunnittelu ilmankierto edellä heijastaa kotelon etupaneelin ja katon peittävät metalliverkot. Verkon reikäkoko on 1,5 mm ja niiden väliin on jätetty samalla rivillä 0,5 mm:n raot. Parilliset ja parittomat rivit on sijoitettu limittäin. Kotelon etupaneelin ja katon oikeaa laitaa komistaa edelleen O11-sarjan tunnusomainen alumiinipaneeli. Air Minin tapauksessa I/O-liittimet on sijoitettu katon alumiinipaneelin etupäähän.

Kotelo tarjoaa myös konfiguroitavuutta laajennettavuuden suhteen. Kotelon takapaneelin voi sovittaa tarjoamaan joko 5 tai 7 laajennuskorttipaikkaa. Seitsemällä korttipaikalla koteloon sopii koko emolevyvalikoima mini-ITX-luokasta aina 280 mm leveisiin E-ATX-jätteihin asti, mutta se rajoittaa jäähdytinyhteensopivuutta kotelon katossa ja pohjassa. Viidellä korttipaikalla koteloon sopii vain mini-ITX- ja mATX-emolevyt, mutta sekä katossa että pohjassa on hyvin tilaa esimerkiksi nestekierron jäähdyttimille.

Moni on harmitellut O11 Dynamic Minin rajoittumista pienikokoisiin SFX- ja SFX-L-virtalähteisiin. O11 Air Minissä ei ole samaa sudenkuoppaa, vaan koteloon mahtuu maksimissaan 200 mm:n ATX-virtalähteet. Dynamic Miniin verrattuna kotelo on lyhentynyt parilla sentillä, mutta leveyttä on tullut melkein saman verran lisää ja korkeuttakin 4 millimetriä.

Lian Li O11 Air Minin tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 400 x 288 x 384 mm (S x L x K),

Materiaalit: 4 mm alumiini, 0,8 mm verkkopaneeli, 4 mm karkaistu lasi

Emolevy-yhteensopivuus: E-ATX (max 280 mm), ATX, mATX, mini-ITX

2,5” / 3,5” levypaikat: 4

2,5” levypaikat: 2

Laajennuskorttipaikat: konfiguroitavissa 5 tai 7

Laajennuskorttien maksimipituus: 362 mm

Virtalähteen maksimikoko: ATX 200 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 170 mm

Tuuletinpaikat: Edessä 2 x 120 / 2 x 140 mm Takana 1 x 120 mm Katossa 3 x 120 / 2 x 140 mm Pohjassa 2 x 120 / 2 x 140 mm Sivussa 2x 120 mm

Tuulettimet: 2 x 140 mm PWM -tuuletinta edessä, 1 x 120 mm PWM-tuuletin takana

Jäähdytinyhteensopivuus: Edessä 240 tai 280 mm Katossa 240 tai 280 mm Pohjassa 240 tai 280 mm Sivussa 240 mm

Kotelon I/O-paneeli: 2 x USB-A 3.0, 1x USB-C 3.1, Kuuloke- ja mikrofoniliitännät

Muuta: Pohjassa irrotettava pölynsuodatin, tukee GPU:n asennusta pystyyn erikseen ostettavalla sovittimella

O11 Air Minin veroton suositushinta on mustana versiona 109,99 ja valkoisena versiona 119,99 Yhdysvaltain dollaria. Valitettavasti kotelon myyntiin tulon aikataulu ei ole vielä varmistunut.

Lähde: Lian Li