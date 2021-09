Intelin Z690-piirisarja vuotokuvassa, huhut lupaavat uusia vakiocoolereita 12. sukupolven Core-prosessoreille

Z690 on kuvan mukaan kasvanut selvästi Z590-piirisarjaan verrattuna, mitä voidaan pitää odotettuna muun muassa PCI Express 4.0 -tuen myötä.

Intel on kertonut tulevista Alder Lakeista eli 12. sukupolven Core -prosessoreista jo liki kaiken oleellisen. Sen myötä vuotorintama onkin siirtynyt itse prosessoreista siihen läheisesti liittyviin asioihin, kuten tällä kertaa piirisarjaan ja cooleriin.

Varmempi tapauksista liittyy Z690-piirisarjaan, jonka ominaisuuksista saatiin hiljattain hyvä yleiskuva vuotaneen blokkidiagrammin myötä. Tuttu Twitter-vuotaja HXL eli 9550pro on löytänyt ChipHellin foorumeilta valokuvan itse piirisarjasta, jonka paketoinnista löytyy merkintä SRKZZ. VideoCardzin tekemän vertailun perusteella piirisarja on kasvanut merkittävästi Z590:stä, kun oletetaan että koteloinnin pintaliitoskomponentit ovat samaa kokoa keskenään. Piirisarjan kasvamista voidaan pitää odotettuna ainakin olettaen, että niiden valmistusprosessi on pysynyt samana, sillä Z690 tukee muun muassa PCI Express 4.0 -väylää.

Epävarmempi huhuista koskee puolestaan tulevien Core-prosessoreiden vakiocoolereita. Diasta otetussa kuvassa on näkyvissä Intelin väitetty uusi vakiocoolerisarja, joka tunnettaisiin Laminar-sarjana. Kuvan mukaan Pentium- ja Celeron-prosessorit saisivat karvalakkimalli Laminar RS1:n, Core i3-, i5- ja i7-mallit astetta järeämmän ja koristelistalla varustetun Laminar RM1:n ja Core i9 LED-valaistun ja selvästi muita kookkaamman Laminar RH1:n. Coolerit tulisivat kuvan mukaan vain prosessoreiden 65 watin TDP:llä varustettujen ja samalla kerroinlukittujen mallien mukana. Kuvan twiitannut Ayxerious toteaa twiitissään, ettei voi varmistaa niiden aitoutta, mutta ne on otettu yleisesti hyvin vastaan mediassa.

