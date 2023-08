AMD julkisti FidelityFX Super Resolution 3- eli FSR 3 -teknologian

FSR 3 sisältää DLSS 3:n Frame Generationia ja Reflexiä vastaavat ominaisuudet ja se tulee saataville ensimmäisenä Forspokenissa ja Immortals of Aveumissa, mutta mukana on jo 10 muutakin peliä, 15 studiota ja Unreal Engine.

AMD julkaisi tänään Gamescom-messuilla uudet Radeon RX 7800 XT- ja RX 7700 XT -näytönohjaimet. Niiden lisäksi parrasvaloihin nostettiin odotettu FidelityFX Super Resolution 3 -teknologia, jonka julkaisun piti tapahtua alun perin jo vuoden ensimmäisen puoliskon loppupuolella.

FidelityFX Super Resolution 3 eli tuttavallisemmin FSR 3 on AMD vastine NVIDIAn DLSS 3:lle. Sen vastine DLSS 3:n Frame Generationille on AMD Fluid Motion Frames -teknologia ja mukaan on otettu myös uusi Anti-Lag+ Reflexiä vastaamaan.

AMD:n esimerkissä Forspoken-peli 4K Ultra High RT -asetuksin pyörii natiivina ilman FSR 3:a 36 FPS:n nopeudella ja FSR 3 Performance -asetuksella jopa 122 FPS:n nopeudella. Suorituskyvyn parantuminen sisältää sekä Super Resolution -skaalaimen tuoma suorituskykyparannus että Fluid Motion Framesin lisät. FMF-ominaisuutta voi halutessaan käyttöö kuitenkin myös ilman Super Resolution -skaalausta, jolloin se nostaa Forspokenissa 1440p-resoluutiolla Ultra High RT -asetuksin suorituskyvyn 64 FPS:stä 106 FPS:ään. Anti-Lag+ -ominaisuus vaatii RDNA 3 -arkkitehtuuriin perustuvan näytönohjaimen tai integroidun grafiikkaohjaimen ja tässä vaiheessa on epäselvää toimiiko FMF ilman sitä .

Päivitys: FSR 3 Fluid Motion Frames -ominaisuuksineen toimii mikäli näytönohjain vain tukee vaadittuja ominaisuuksia, joita ei ole tarkemmin eritelty. Virallisesti tuettuja ovat Radeon RX 5700 ja nopeammat sekä Geforce RTX 20 -sarja ja nopeammat, suositeltuja Radeon RX 6000 -sarja ja GeForce RTX 30 -sarja. Ilman MFM-ominaisuutta eli pelkän ylösskaalauksen osalta tuettuja ovat viralliseti Radeon RX 590 uudemmat tai GeForce GTX 10 -sarja, suositeltuja RX 5000- ja RTX 20 -sarjat.

FSR ja FSR 2 ovat käytössä nyt jo yli 300 pelissä, joista osa tosin odottaa vielä julkaisuaan. FSR 3 tulee täydentämään pakkaa ja ensimmäisenä käyttöön Immortals of Aveum- ja Forspoken -peleissä. Myöhemmin tuki on luvassa ainakin Avatar Frontiers of Pandoraan, Cyberpunk 2077:ään, Warhammer 40K: Space Marine II:een, Frostpunk 2:een, Altersiin, Squadiin, Starship Troopers Exterminationiin, Black Myth Wukongiin, Crimson Desertiin sekä Like a Dragon: Infinite Wealthiin. Mukaan on lupautunut tähän mennessä 15 studiota sekä Unreal Engine.

FSR 3:n lisäksi AMD julkisti niin ikään myöhästelleen Hypr-RX -teknologian, joka kytkee kerralla käyttöön Radeon Boost, Anti-Lag+ ja Super Resolution -ominaisuudet. Yhtiön testien mukaan Hypr-RX parantaa FPS:ää 24-48 % samalla kun input lag eli viive laskee suurin piirtein puoleen tai jopa alle. Ominaisuus kytketään päälle ajureista ja toimii laajassa kirjossa pelejä kunhan sitä tukevat ajurit julkaistaan.

AMD Audio Noise Suppression -teknologia striimaajille on päivittänyt uudella Processor Selection -valinnalla, jossa voi valita onko tekoälypohjainen taustamelun poistaja prosessori- vai grafiikkaohjain kiihdytetty. GPU-kiihdytys vaatii vähintään Radeon RX 6000 -sarjan näytönohjaimen tai Ryzen 6000 -sarjan prosessorin integroidulla grafiikkaohjaimella.

Lähde: AMD