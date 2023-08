AMD esitteli Radeon RX 7800 XT- ja 7700 XT -näytönohjaimet – myyntiin 6. syyskuuta

Uutuudet ovat suunnattu pelaamiseen 1440p-resoluutiolla ja kilpailevat NVIDIAn kanssa edullisemmalla hinnoittelulla.

AMD esitteli Gamescom-tapahtumassa uudet Radeon RX 7800 XT- ja 7700 XT -näytönohjaimet, jotka ovat suunnattu ensisijaisesti 1440p-pelaamiseen.

Molemmat näytönohjaimet perustuvat RDNA 3 -arkkitehtuuriin ja Navi 32 -grafiikkapiiriin, mutta siinä missä 7800 XT:ssä on käytössä kaikki grafiikkapiirin laskentayksiköt, 7700 XT on ominaisuuksiltaan hieman leikattu ja toimii alhaisemmalla kellotaajuudella. 7800 XT:ssä on käytössä 60 Compute Unit -yksikköä ja 256-bittisen muistiväylän jatkeena on 16 gigatavua näyttömuistia. 7700 XT:ssä on käytössä 54 CU-yksikköä ja 192-bittisen muistiväylän jatkeena on 12 gigatavua näyttömuistia. 7800 XT:n TBP-arvo on 263 wattia ja 7700 XT:n 245 wattia.

AMD omissa suorituskykytesteissä Radeon RX 7800 XT päihittää 100 euroa kalliimman GeForce RTX 4070:n rasterointisuorituskyvyssä 2-23 % erolla, mutta säteenseuranta käytössä GeForce RTX 4070 on suorituskykyisempi.

Radeon RX 7700 XT puolestaan päihittää noin 50 euroa kalliimmaan GeForce RTX 4060 Ti:n 16 gigatavun version rasterointisuorituskyvyssä 9-31 % erolla, mutta säteenseuranta käytössä GeForce RTX 4060 Ti 16 Gt on suorituskykyisempi.

Molemmat näytönohjaimet tulevat myyntiin 6. syyskuuta ja Radeon RX 7800 XT on hinnoiteltu Suomessa 575 euroon ja 7700 XT:n suomihinta tulee olemaan noin 510 euroa.