In Win julkaisi uudet Neptune AN-, DN- ja DN Pro -sarjojen tuulettimet

In Winin lempeän taifuunin mieleen tuovat uudet tuulettimet tulevat saataville 120 ja 140 mm kokoluokissa.

In Win tunnetaan kenties parhaiten erikoisemman pään konseptikoteloistaan, mutta yhtiön valikoimaan kuuluu luonnollisesti myös perinteisiä oheislaitteita ja muita tuotteita. Nyt yhtiö on julkaissut Computexissa aiemmin esittelemänsä Neptune AN-, DN- ja DN Pro -sarjojen tuulettimet.

In Win Neptune AN-, DN- ja DN Pro -tuulettimet tulevat kukin saataville 120- ja 140 mm:n kokoisina. Ne on suunniteltu hiljaisiksi korkean staattisen paineen tuulettimiksi, jotka sopivat yhtä hyvin niin ilma- kuin nestejäähdytysratkaisuihinkin. Tuulettimissa huomio kiinnittyy ensimmäisenä niiden Turbine Blade -siivekkeisiin, jotka tuovat epäilemättä mieleen Nidecin Gentle Typhoonin legendaariset ilmanhalkojat. Joskin Turbine Bladen tapauksessa tuuletinten lavat on yhdistetty niitä kiertävään kehään.

Neptune AN- ja DN-sarjat ovat ominaisuuksiltaan identtiset, pois lukien ensin mainittujen osoitettava RGB-valaistus, jota ei DN-sarjasta, tai sen puoleen DN Prosta, löydy. Kaikki mallit ovat PWM-ohjattuja.

In Win Neptune AN/DN- ja DN Pro -tuuletinten tekniset ominaisuudet:

Koko: 120 x 120 x 25 / 140 x 140 x 25 mm

Toiminta-alue: 120 mm: 900-2200 RPM 140 mm: 900-1800 RPM

Staattinen paine: AN/DN 120 mm: 0,36-2,27 mmH 2 O AN/DN 140 mm: 0,49-2,18 mmH 2 O DN Pro 120 mm: 0,45-2,83 mmH 2 O DN Pro 140 mm: 0,67-2,95 mmH 2 O

Ilmavirta: AN/DN 120 mm: 23,87-60,10 CFM AN/DN 140 mm: 41,67-88,89 CFM DN Pro 120 mm: 24,15-60,56 CFM DN Pro 140 mm: 43,74-91,66 CFM

Melu: AN/DN 120 mm: 20,5 dB(A) AN/DN 140 mm: 24,5 dB(A) DN Pro 120 mm: 20,3 dB(A) DN Pro 140 mm: 24,0 dB(A)

Muuta: 4-pin PWM -virtaliitin, AN-malleissa lisäksi 3-pin 5V ARGB -liitin

In Winin tuulettimien pitäisi saapua myyntiin hetimiten, mutta niiden hintatasosta ei tiedotteessa hiiskuttu. On myös epäselvää miten laajasti yhtiölle uusi tuotekategoria tullaan näkemään esimerkiksi Suomen markkinoilla myynnissä.

Lähde: In Win