Lipsahdus tapahtui FidelityFX SDK v2.0 -päivityksen yhteydessä ja toistaiseksi ei tiedetä, saatiinko tiedostoista talteen muuta kuin kuvankaappaukset.

AMD julkaisi FidelityFX SDK v2.0 -päivityksen kaksi päivää sitten ja sen mukana on myös FidelityFX Super Resolution 4 -tuki. Yhtiöllä kävi julkaisussa kuitenkin myös moka, sillä se avasi samalla FSR 4:n hetkellisesti avoimena lähdekoodina GitHubiin. Tiedostot on jo otettu pois jakelusta, mutta niistä ehdittiin ainakin ottamaan kuvankaappauksia.

AMD:n FSR 4 -teknologia toimii vain Radeon RX 9000 -sarjan näytönohjaimilla, jotka tukevat natiivisti nopeaa FP8-tarkkuutta. Se on saatu kikkailtua kuitenkin toimimaan myös Radeon RX 7900 XTX:llä, mutta testit osoittivat nopeasti, miksi tuki vanhemmille näytönohjaimille on haastavaa; FSR 4 -skaalauksesta Quality-asetuksella oli minkäänlaista nopeusetua natiiviresoluutiolla renderöintiin nähden käytännössä vain 4K-resoluutiolla, matalammilla natiiviresoluutiolla renderöinti oli vähintään yhtä nopeaa.

Hetkellisesti GitHubiin julki päässeet FSR 4:n tiedostot osoittavat, että yhtiöllä on kehitteillä FP8:n sijasta INT8-tarkkuutta käyttävä versio FSR 4:stä. Sen pyörittäminen onnistuisi mallikkaasti myös RDNA 3 -näytönohjaimilta, jotka tukevat tarkkuutta WMMA-käskyjensä kautta. Valitettavasti tällä hetkellä ei ole tiedossa, minkä tasoisesta tuesta puhutaan tai miten sen laatu vertautuu FP8-tarkkuuden versioon.

FidelityFX SDK v2.0 -päivityksessä merkittävimpiä uudistuksia FSR 4:n ja siihen liittyvän lipsahduksen ohella mm. muutos FidelityFX API -rajapintaan, mikä mahdollistaa tulevaisuudessa FSR 4 -version päivityksen suoraan ajureiden kautta, mikäli pelinkehittäjä ei sitä erikseen oman pelinsä kohdalla estä. Myös FSR 3.1.4:n Frame Generation voidaan tulevaisuudessa päivittää tekoälypäivitettyyn ruutujen luontiin automaattisesti. Muutokset edellyttävät kehittäjiä käyttämään jatkossa amd_fidelitytfx_upscaler.dll-, amd_fidelityfx_loader.dll- ja amd_fidelityfx_framegeneration.dll -kirjastoja.

Lähteet: Tom’s Hardware, VideoCardz