Viime kuussa tietyille markkinoille julkaistu laite on MSI:n mukaan ensimmäinen Ryzen Z2 Extreme -prosessorilla varustettu käsikonsoliluokan tietokone.

MSI on yksi tutuista jäteistä, jotka ovat kastaneet varpaansa käsikonsoliluokan tietokonemarkkinoille. Yhtiö julkaisi Claw A8 BZ2EM:n viime kuussa osassa maailmaa, mutta nyt on Euroopan vuoro.

MSI Claw A8 BZ2EM on yhtiön mukaan maailman ensimmäinen käsikonsoliluokan tietokone AMD:n Ryzen Z2 Extreme -prosessorilla. Kuten tarkkasilmäisimmät huomaavat, prosessorin nimestä uupuu Xbox Ally X:stä tuttu AI, eli prosessorista on kytketty XDNA 2 -NPU-kiihdytin pois käytöstä. Prosessorissa on Radeon 890M -grafiikkaohjain ja sen tukena on 24 Gt LPDDR5X-8000-muistia. Tallennustilaa varten on yksi PCIe Gen 4 M.2 (2280) -liitäntä SSD:lle.

Claw A8 rakentuu 8” FullHD+-kosketusnäytön ympärille. Se tukee maksimissaan 120 hertsin virkistystaajuutta ja vaihtelevaa virkistystaajuutta (VRR). Ryzen Z2 Extreme -prosessoria jäähdytetään Cooler Boost HyperFlow -järjestelmällä, joka pitää myös muut laitteen komponentit viileinä. Laitteessa on Hallin ilmiötä hyödyntävät analogiset ohjaimet sekä liipasimet sekä perinteinen kattaus erilaisia toimintopainikkeita ja D-pad.

Tietokoneesta löytyy modernisti Wi-Fi 7 -tuki, mutta Bluetooth on vielä 5.4-versiota. Sormenjälkilukija tarjoaa helppokäyttöistä turvallisuutta ja liitäntävalikoimaan lukeutuvat mikrofoni/kuulokeliitännän lisäksi kaksi USB4-C-liitäntää Thunderbolt 4 -tuella sekä microSD-kortinlukija. Akulla on kokoa 80 wattituntia ja sitä ladataan mukana tulevalla 65 watin USB-PD-laturilla.

MSI Claw A8:n strategiset mitat ovat 299,5×126,2×24 mm ja 765 grammaa. Sen käyttöjärjestelmänä toimii Windows 11 Home ja tietokoneesta tulee saataville Polar Tempest- ja Neon Green -värivaihtoehdot.

