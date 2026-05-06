Yhtiön johto varoittaa kuitenkin jo nyt kuluttaja- ja pelipuolen liikevaihdon tulevan todennäköisesti romahtamaan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla tekoälybuumin aiheuttamien muisti- ja komponenttihintojen vuoksi yli 20 % ensimmäiseen puoliskoon nähden.

AMD on julkaissut vuoden ensimmäisen neljänneksen tuloksensa osavuosikatsauksen yhteydessä. Yhtiön neljännes sujui jälleen positiivisissa merkeissä, sillä yhtiö teki samalla uuden liikevaihtoennätyksensä.

AMD teki vuoden ensimmäisellä neljänneksellä peräti 10,3 miljardin dollarin ennätysliikevaihdon. Liikevaihto nousi jopa 38 % vuoden takaiseen nähden. Yhtiön mukaan tulosta kasvattivat datakeskusten sekä kuluttaja- ja peliosastojen menestys sekä sulautettujen järjestelmien paluu kasvun puolelle.

AMD:n 10,3 miljardin dollarin liikevaihdosta vajaat 5,8 miljardia tehtiin datakeskuspuolella, joka kasvoi jopa 57 % vuoden takaiseen nähden. Osaston liikevoitto kasvoi samalla 72 % 1,6 miljardiin dollariin. Liikevoitto kutistui kuitenkin 9 % edeltävään neljännekseen nähden huolimatta siitä, että liikevaihto kasvoi samaan neljännekseen verrattuna 7 %. Yhtiön nettovoitoksi muodostui lopulta vajaat 1,4 miljardia dollaria, 95 % enemmän kuin vuosi sitten ja 8 % vähemmän kuin viime vuoden päättäneellä neljänneksellä.

Kuluttaja- ja pelipuoli kasvoi puolestaan 3,6 miljardin dollarin liikevaihtoon. Liikevaihdosta 2,9 miljardia tuli kuluttajaprosessoreista ja 700 miljoonaa pelipuolelta ja kumpikin kasvoi vuoden takaiseen nähden. Edeltävään neljännekseen verrattuna osastojen liikevaihto kutistui kuitenkin 9 %. Segmentin liikevoitto puolestaan nousi vuoden takaiseen verrattuna 16 %:lla 575 miljoonaan, mutta myös sen saralla edeltävään neljännekseen verrattuna tehtiin 21 % takapakkia.

Sulautettujen järjestelmien liikevaihto kasvoi viime vuoteen verrattuna 6 prosentilla 873 miljoonaan dollariin ja liikevoittoa viivan päälle siitä jäi 338 miljoonaa dollaria, 3 % enemmän kuin vuosi sitten. Edeltävään neljännekseen verrattuna myös sulautetut järjestelmät laskivat: liikevaihto kutistui 8 ja liikevoitto 5 %.

Vaikka neljännes oli selvä menestys, AMD valmistelee sijoittajia ja yleisöä jo negatiivisempiin uutisiin. Toimitusjohtaja Lisa Sun mukaan yhtiö odottaa sen kuluttaja- ja pelipuolen liikevaihtojen romahtavan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla käynnissä olevan tekoälybuumin nostamien muisti- ja komponenttihintojen vuoksi. AMD:n talousjohtaja Jean Hun mukaan toisen vuosipuoliskon kuluttaja- ja peliliikevaihdon odotetaan tippuvan jopa yli 20 % ensimmäiseen puoliskoon nähden. Lähempänä tulevaisuudessa eli parhaillaan kuluvalla neljänneksellä yhtiö odottaa noin 11,2 miljardin dollarin liikevaihtoa ±300 miljoonan tarkkuudella.

Lähde: AMD