Vain 42 grammaa painavan hiilikuituisen hiiren sisältä löytyy PixArtin lippulaivasensori ja Nordic Semiconductorin nRF54H20 -järjestelmäpiiri.

Mionix ei välttämättä soita kelloja turhan monen lukijan mielessä, mutta kyseessä on jo vuodesta 2007 hiiriä valmistanut ruotsalaisvalmistaja. Yhtiö ei ole pitänyt liikaa kiirettä uusien tuotteiden julkaisujen kanssa, vaan viimeksi yhtiö julkaisi uusia tuotteita vuonna 2022.

Nyt Mionix on julkaissut täysin uudelleen suunnitellun Avior-rungon ja siihen perustuvan Avior Air Carbon Fiber -pelihiiren. Nimensä mukaisesti hiilikuidusta valmistettu uutuus on tähdätty yhtiön mukaan ultrakeveiden hiirten lippulaivaluokkaan ja se on sen ensimmäinen langaton pelihiiri. Pelihiiri on muotoiltu symmetrisesti, mutta painikkeet ohjaavat oikeakätiseen käyttöön. Hiiren muoto on yhtiön mukaan optimoitu kynsi-, sormenpää- ja hybridiotteille.

Mionix Avior Air Carbon Fiberin sisällä silmänä sykkii monista muista lippulaivahiiristä tuttu PixArtin PAW3950 -sensori, mutta sen sisukset erottuvat massasta norjalaisen Nordic Semiconductorin nRF54H20 -järjestelmäpiirin kautta. nRF54H20 on varustettu yhdellä 320 MHz:n ja yhdellä 256 MHz:n Arm Cortex-M33 -ytimellä sekä usealla Viper-koodinimellisellä RISC-V-ytimellä ja se on vastuussa hiiren toiminnasta sekä langattomista yhteyksistä. Sama piiri löytyy myös langattoman vastaanottimen päästä. Hiirestä löytyy 2 Mt yleismuistia ja yksi megatavu koneoppimistehtäville ja signaaliprosessoinnille omistettua muistia. Mionix on päätynyt tukemaan hiirellään vain 2,4 GHz:n yhteyksiä, vaikka nRF54H20 tukisi myös uusinta Bluetooth 6.0 -standardia.

PixArtin sensori tuo hiirelle maksimissaan 30 000 DPI:n tarkkuuden ja sen luvataan pysyvän kyydissä 50 G:n kiihdytyksissä ja 750 IPS:n nopeudessä. Sensori tukee myös hiiren nostokorkeuden säätöä oman maun mukaiseksi. nRF54H20:n myötä hiiri tukee natiivisti 125 – 8000 hertsin päivitysnopeuksia ja sille luvataan vaivaisen 0,125 ms:n vasteaika 8000 hertsin päivitystaajuudella.

Hiiren pääpainikkeiden alta löytyy Raeshan optomekaaniset hybridikytkimet, joille luvataan 100 miljoonan klikkauksen elinikä. Myös rullassa luotetaan Raeshaan ja sen enkooderi on tyypiltään optinen, minkä pitäisi ehkäistä esimerkiksi kulumisesta johtuvia reistailuja. Pääpainikkeiden ja rullan lisäksi hiiren vasemmalta kyljeltä löytyy kaksi peukalopainiketta.

Avior Air Carbon Fiber on varustettu sisäisellä USB-C-liitännän kautta ladattavalla akulla, jonka kapasiteettia ei ole paljastettu erikseen. Kovin kookas se ei kuitenkaan voi olla, sillä hiiri painaa vaivaiset 42 grammaa. Tästä riippumatta sille luvataan jopa yli 40 tunnin kestoa yhdellä latauksella täydellä 8000 hertsin päivitystaajuudella. Hiiren ominaisuuksia hallitaan webbipohjaisella sovelluksella ja se tukee myös S.Q.A.T.- eli Surface Quality Analyzer Tool -ominaisuutta, joka lupaa skannata käytetyn alustan hiiren optimoimiseksi sille.

Mionix Avior Air Carbon Fiber on nyt ennakkotilattavissa ja niiden toimitukset pyritään aloittamaan elokuun alkupuolella. Ensimmäisen tuotantoerän kerrotaan olevan kooltaan 5000 kappaletta ja niistä 1000 on varattu MaxGaming-verkkokaupalle. Toisen 5000 kappaleen erän pitäisi valmistua lokakuuksi. Pelihiiri on hinnoiteltu 299,99 euroon, mutta toukokuun loppuun asti sen voi ennakkotilata 239,99 euron hintaan.

Lähde: Lehdistötiedote (sähköposti), tuotesivut