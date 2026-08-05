AMD:n datakeskuspuoli oli vastuussa yli puolesta jopa 11,5 miljardin dollarin ennätysliikevaihdosta.

AMD on julkaissut vuoden toisen neljänneksen osavuosikatsauksensa. Yhtiön vuosineljännes sujui mukavissa merkeissä, sillä se ylsi uuteen liikevaihtoennätykseensä ja kaikkien kulujen jälkeen yhtiölle kertyi voittoakin lähes 2,3 miljardia dollaria.

AMD teki vuoden toisella neljänneksellä peräti 11,5 miljardin dollarin liikevaihdon, mikä on jopa 50 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Suurin osa liikevaihdosta tuli vähemmän yllättäen datakeskuspuolelta. Yhtiö sai parannettua vuodessa käyttökatettaan jopa 14 prosenttiyksikköä 54 prosenttiin, joskin vuoden takaisia katteita painoi alas kertaluonteiset kulut. Voittoa liikevaihdosta kertyi kulujen ja muiden jälkeen lopulta 2,76 miljardia dollaria.

Datakeskusosasto oli yksinään vastuussa yli puolesta AMD:n liikevaihdosta. Yhtiön datakeskuspuoli kasvatti liikevaihtoaan yli kaksinkertaiseksi vuodessa ja se oli päättyneellä neljänneksellä 6,7 miljardia dollaria. Osasto käänsi samalla liiketuloksensa 200 miljoonan tappioista 2,1 miljardin voittoihin.

Kuluttaja- ja pelipuoli kasvatti liikevaihtoaan maltillisesti 3,6 miljardista 3,8 miljardiin dollariin. Pinnan alla pelipuolen liikevaihto kutistui 300 miljoonalla dollarilla 800 miljoonaan ja muu kuluttajapuoli kasvatti samalla liikevaihtoaan 2,5:stä 3,1 miljardiin dollariin. Pelipuolen pienentyneen liikevaihdon takaa löytyy yhtiön mukaan heikommat semi-custom-piirien myynnit. Osaston liiketulos kutistui parantuneesta liikevaihdosta huolimatta, ollen viime vuoden 767 miljoonan sijasta nyt 582 miljoonaa dollaria.

AMD:n sulautettujen järjestelmien puolella saatiin kasvatettua liikevaihtoa lähes 20 % ja se kolkuttelee nyt miljardin rajapyykkiä 977 miljoonassa dollarissa. Osaston liiketulos kasvoi selvästi liikevaihtoa reippaammin, kasvaen viime vuoden 275 miljoonasta jopa 40 % 386 miljoonaan dollariin.

AMD odottaa kuluvalta neljännekseltä noin 13 miljardin dollarin liikevaihtoa 300 miljoonan virhemarginaalilla. Se uskoo yhtiön käyttökatteen tulevan olemaan noin 56 %.

Lähde: AMD, kuva: App Economy Insights @ X