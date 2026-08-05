Honor on tehnyt puhelimen gimbal-robottikameran parissa yhteistyötä saksalaisen elokuvakameroihin erikoistuneen Arrin kanssa.

Honor kohahdutti yleisöä aiemmin esittelemällä ”robottipuhelinta”, jonka pääkamera taittuu esiin kamerakyhmystä gimbalilla varustetun varren kera. Nyt puhelimesta on vuotanut julki teknisiä tietoja.

Honorin tuleva lippulaivapuhelin tulee rakentumaan Digital Chat Station -Weibo-kanavan mukaan 6,3-tuumaisen LTPO OLED -näytön ympärille. Näytön resoluutioksi kerrotaan 2640×1216 ja piikkikirkkaudeksi jopa 6800 nitiä.

Puhelimen sisällä tulee sykkimään vuodon mukaan Qualcommin Snapdragon 8 Elite Gen 5 -järjestelmäpiiri, jonka tukena on kolme Honorin itse kehittämää sirua: C1, E2 ja H1. C1 on Honorin radioyhteyksiä parantava siru, E2 hallinnoi energiankulutusta ja H1 vastaa kuvaprosessoinnista. Puhelimessa kerrotaan olevan muistia 12 tai 16 Gt ja tallennustilaa 512 Gt tai 1 Tt. Akun kapasiteetiksi kerrotaan vuodossa 7060 mAh.

Honor on kertonut Robot Phonen kameroiden ominaisuuksista tietoja jo virallisestikin. Yhtiön mukaan sen pääkamera on suunniteltu yhteistyössä saksalaisen elokuvakameroihin erikoistuneen Arrin kanssa. Yhteistyön myötä puhelimeen on tuotu ensimmäisenä luokassaan natiivi Log-C3-videopakkaus sekä paikallisesti tapahtuva LUT-värimääritysmahdollisuus. Lisäksi siinä on erillinen Cinema mode -kuvaustila, joka jäljittelee Arrin elokuvakameroiden jälkeä ja tuntua.

Robottivarren päässä gimbalin varassa oleva pääkamera on varustettu 200 megapikselin 1/1,28” sensorilla (f/1.6). Sen rinnalta tulee löytymään 200 megapikselin 1/1,4” sensorilla (f/2.6) varustettu periskooppi-telekamera ja 50 megapikselin ultralaajakulma.

Lähteet: GSMArena (1), (2)