AMD:n AIO-referenssijäähdytystä käyttävä Sapphire Radeon RX 6900 XT ”XTXH” listattiin myyntiin

AIO-nestejäähdytyksen lisäksi näytönohjaimen kerrotaan eroavan perusmalleista korkeammilla kellotaajuuksillaan ja nopeammilla 18 Gbps:n muisteilla.

AMD:n Navi 21 XTXH on kaikkein nopeimpien Radeon RX 6900 XT -näytönohjainten käyttämän sirun koodinimi. Näytönohjaimesta on nähty vilaukselta myös referenssiversio, mutta yksikään valmistaja ei ole tuonut sellaista myyntiin.

Nyt brasilialaisessa verkkokaupassa on listattu hetkeksi ennakkomyyntiin Sapphiren Radeon RX 6900 XT, joka perustuisi kuvan perusteella nimenomaan AMD:n referenssiversioon eli se on varustettu AIO-nestejäähdytyksellä. Kortissa ei ole näkyvissä yhtään tuuletinta, vaan kaikki työ on jätetty yhdelle ulkoiselle 120 mm:n jäähdyttimelle.

Listauksessa on mukana myös yksi mielenkiintoinen erikoisuus: 18 Gbps:n muistit. Radeon RX 6900 XT -näytönohjaimissa XTXH-huippumalleja myöten on käytetty 16 Gbps:n GDDR6-muisteja ja 18 Gbps:n muistien saatavuuden on oletettu olevan lähinnä teoreettista. Mikäli kyse on kuitenkin kirjoitusvirheestä, se toistuu identtisenä sekä tuotteen nimessä että ominaisuuslistauksessa. Näytönohjaimen Game-kellotaajuudeksi kerrotaan 2250 ja Boost-kellotaajuudeksi parhaimmillaan 2435 MHz.

Näytönohjaimen ennakkotilaushinta oli 23 530 Brasilian Realia eli reilu 3835 euroa.

Lähde: VideoCardz