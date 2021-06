Alkuperäisen dian mukaan NUCista pitäisi löytyä Core H -sarjan prosessori, mutta työpöydälle tarkoitettu Core B perustuu samaan Tiger Lake -siruun joten ero ei ole kummoinenkaan.

Intel kertoi Computex-messujen yhteydessä valmistelevansa uutta Beast Canyon -NUC-tietokonetta. Beast Canyon tulee olemaan yhtiön ensimmäinen NUC, johon mahtuu täyskokoinen näytönohjain.

Intelin kiusoitteludian mukaan Beast Canyon -NUCissa tulisi olemaan yhtiön 11. sukupolven Core H -sarjan prosessori, mikä tarkoittaisi enimmillään 8-ytimistä Tiger Lake -prosessoria. Nettiin vuotanut kuva kertoo kuitenkin jotain ihan muuta.

Luottovuotaja HXL:n KoolSharesta (WeChat) löytämässä kuvassa on kuva Beast Canyon -NUC-tietokoneen sisältä. Kuten jo ennakkoon osattiin odottaa, on prosessorin, muistit ja NVMe-paikat sisällään pitävä yksikkö toteutettu Compute Element -yksiköllä. Se, mikä on ristiriidassa esitetyn dian kanssa, on käytetty prosessori. Core H -sarjan sijasta Compute Elementin sydämenä sykkii nimittäin Core i9-11900KB.

Käytännössä Core H -sarjalla ja B-sarjalla ei ole merkittäviä eroja keskenään. B-sarja on työpöytäkäyttöön suunnattu versio samasta 8-ytimisestä Tiger Lake -sirusta ja se juotetaan suoraan Compute Elementin emolevylle. Core i9-11900KB on nimensä mukaisesti kerroinlukoton ja sen perus-, Boost- ja Thermal Velocity Boost -kellotaajuudet ovat 3,3, 4,9 ja 5,3 GHz ja prosessorin TDP-arvo on 65 wattia. Xe-grafiikkaohjain toimii 350 MHz:n perus- ja 1450 MHz:n Boost-kellotaajuudella.

Compute Element -yksikkö jäähtyy tuttuun tapaan radiaalituulettimella, mutta se on sijoitettu aiemmasta poiketen lähemmäs kortin I/O-liittimiä. isäksi kuvassa on näkyvissä näytönohjaimelle tarkoitetun PCI Express x16 -liittimen lisäksi myös yksi PCIe x1 -liitin.

Lähde: HXL @ Twitter