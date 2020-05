Huhujen mukaan AMD olisi julkaisemassa ainakin Ryzen 7 3750X- ja 3850X -mallit, joiden erot nykymalleihin löytyisivät korkeammista kellotaajuuksista.

Intelin 10. sukupolven Core-työpöytäprosessorit saapuivat myyntiin tällä viikolla, mikä on johtanut ainakin joillain jälleenmyyjillä toteutettuun Ryzen 9 3900X -alennuskampanjaan. Väitetyt vuodot vihjaavat kuitenkin, että AMD aikoo vastata julkaisuun myös uusilla prosessorimalleilla.

Kyseenalaista mainetta pitkään nauttineen WCCFTech on viime vuosina parantanut otettaan ja etenkin Hassan Mujtaba on osoittanut paitsi asiantuntemustaan alalla, myös omaavansa oikeita vuotolähteitä. Tällä kertaa Mujtaba on vuotanut nettiin Gigabyten B550-diapaketista poimituksi väitetyn dian, jonka mukaan AMD valmistelee paitsi vastausta Intelin 10. sukupolven Core-prosessoreille pikapäivityksellä, myös uusia A520-emolevyjä julkaistavaksi elokuussa.

Vuodetun dian mukaan AMD aikoo julkaista vielä ennen Zen 3 -prosessoreita Matisse-päivitysversiot. Twitter-nimimerkillä HXL tunnettu vuotaja puolestaan vihjaa, että kyse olisi ainakin Ryzen 7 3750X- ja 3850X -prosessoreista, jotka esiteltäisiin ensi kuun puolivälissä ja saapuisivat myyntiin 7. heinäkuuta, tasan vuosi alkuperäismallien jälkeen. Prosessorit erottaisi alkuperäismalleista vain kellotaajuudet, mitä olisi ilmeisesti saatu hilattua aavistus ylöspäin. Ainakin Ryzen 7 3750X on nähty jo aiemmin AMD:n omassa tuotelistauksessa.

Vuodon dia sijoittuu aikaan ennen, kuin AMD pyörsi päätöksen B550-emolevyjen Zen 3 -tuesta, minkä vuoksi A320-, B450- ja X470-palkit päättyvät Matisse & Refresh -kohtaan. Huomionarvoista on myös, että dian mukaan Renoir-koodinimelliset Zen 2 -APU-piirejä ei ole aiottu tuoda lainkaan X570- ja B550-emolevyjä vanhemmalle mallistolle. Tähän saattaa liittyä APU-piireistä tuoreiden B550-julkaisujen perusteella todennäköisesti löytyvä HDMI 2.1 -tuki. Diasta on myös listattuna tulevista prosessoreista Vermeer sekä sensuroituja malleja. Vieressä olevat maalaukset kuitenkin paljastavat sensuroitujen koodinimien olevan jo entuudestaan tutut APU-piirit Cezanne ja Rembrandt.

Lähteet: Hassan Mujtaba @ Twitter, HXL @ Twitter