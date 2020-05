Emolevyvalmistajat julkaisivat AMD B550 -emolevyt PCIe 4.0 -tuella

B550-emolevyt tuovat mukanaan PCIe 4.0 -tuen edullisempiin emolevyihin, mutta ne tukevat vain 3. sukupolven Ryzen -prosessoreita, eivätkä esimerkiksi 3000-sarjan APU-piirit ole tuettuja.

AMD B550 -piirisarjan yksityiskohdat paljastettiin jo aiemmin tässä kuussa, mutta siihen perustuvat emolevyt julkaistiin vasta nyt. Luomme tässä uutisartikkelissa pikakatsauksen merkittävimpien valmistajien emolevytarjontaan. Muistutamme myös, että B550-emolevyt tukevat tällä hetkellä vain 3. sukupolven Ryzen -prosessoreita, eikä Ryzen 3000 -sarjan APU-piirit tai vanhemmat mallit ole tuettuja.

ASRockin valikoimasta löytyy peräti kaksitoista erilaista B550-mallia: Taichi, Extreme4, Steel Legend, Pro4, PG Velocita, Phantom Gaming 4/ac, Phantom Gaming 4, Phantom Gaming-ITX/ax, sekä micro-ATX-kokoluokan B550M Steel Legend, Pro 4 ja HDV sekä ITX-luokan B550M-ITX/ac.

ASRock nostaa omassa markkinoinnissaan esiin 2,5 gigabitin verkkoyhteydet useissa paremman pään B550-emolevyissään sekä valikoimaa, joka sisältää emolevyjä joka budjetille ja kokoluokkaan. Uusi tuttavuus nimirintamalla on PG Velocita, mikä on yhtiön mukaan sen Phantom Gaming -sarjan uusi huippumalli. Italialaishenki näkyy paitsi itse nimessä, myös sne markkinointimateriaaleissa vilahtavassa punaisessa Formula-autossa.

ASRock B550

Asus lähtee B550-markkinoille yhteensä yhdentoista mallin voimin, joista neljä kuuluu ROG-perheeseen, kolme TUF-perheeseen ja loput neljä Prime-perheeseen. Tarkka mallilista pitää sisällään ROG Strix B550-E Gaming-, B550-F Gaming- (Wi-Fi) B550-I Gaming -mallit, TUF Gaming B550-Plus- ja B550M-Plus (Wi-Fi) -mallit ja Prime B550-Plus, B550M-A- (Wi-Fi) ja B550M-K -mallit.

Asuksen mukaan se on panostanut emolevyissään etenkin virransyöttöön, käyttää ProCool-virtaliittimiä ja pienen kokonsa ansiosta ROG Strix B550-I Gaming -emolevyn kehutaan yltävän jopa DDR4-5100-nopeuksiin. Lisäksi Asus on sisällyttänyt emolevyihinsä uuden AI Noise Cancelling -ominaisuuden filtteröimään mikrofonista ylimääräiset häiriöäänet ja esimerkiksi näppäinäänet.

Asus B550

Gigabyten B550-valikoima on ainakin sen verkkosivujen mukaan poikkeuksellisen pieni, vain kuuden emolevyn kokoinen: B550 Aorus Pro, B550 Aorus Master, B550 Aorus Pro AC, B550I Aorus Pro AX, B550 Aorus Elite ja B550M DS3H.

Yhtiön muita pienemmästä valikoimasta löytyy myös mielenkiintoinen uniikki ominaisuus. B550 Aorus Master on varustettu peräti neljällä PCI Express 4.0 x4 M.2 -liitännällä. Tässä on onnistuttu käyttämällä hyödyksi B550-piirisarjan mahdollisuutta jakaa prosessorin PCIe4 x16 -väylä pienempiin osiin ilman kaistahävikkiä. Kaikki PCIe4 M.2 -paikat käytössä näytönohjaimelle jäisi siis 8 PCIe4 linjaa. Myös Gigabyte on panostanut 2,5 gigabitin verkkoyhteyksiin, mikä on selvä trendi tämän vuoden emolevyissä.

Gigabyte B550

MSI lähtee kilpaan yhteensä kymmenen emolevyn voimin. Mallistoon kuuluvat MPG-sarjan B550 Gaming Carbon WiFi, B550 Gaming Edge WiFi, B550I Gaming Edge WiFi ja B550 Gaming Plus. MAG-sarjasta löytyvät puolestaan B550 Tomahawk, B550M Mortar (WiFI) ja B550M Bazooka ja lopulta Pro-sarjasta B550-A Pro ja B550M Pro-VDH WiFi.

MSI nostaa esille laajan tukensa 2,5 gigabitin verkkoyhteyksille ja Wi-Fi 6:lle, sekä tuen etupaneelin USB Type C -liitännille joka mallissa. Se on kasvattanut emolevyjensä virransyötön alumiinijäähdytyksen kokoa ja käyttää paitsi paksua piirilevyä, myös paksunnettua 2oz:n kuparikerrosta. Emolevyjen ylin PCI Express x16 -paikka on metallivahvisteinen joka mallissa.

MSI B550