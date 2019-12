Neljän eri 3DMark-testin perusteella Radeon RX 5600 6 Gt tulisi peittoamaan RX 5500 XT 8 Gt:n noin 35 %:n erolla.

AMD:n Navi 10 -grafiikkapiiriin perustuvien RX 5700 -sarjan ja Navi 14 -grafiikkapiiriin perustuvan RX 5500 -sarjan välillä on huomattava suorituskykyaukko. Vaikkei AMD ole asiaa virallisesti varmistanut, voitiin näiden väliin sopivaa RX 5600 -sarjaa pitää käytännössä jo itsestäänselvyytenä jo ennen tuoreimpia vuotoja.

Reddit-käyttäjä _rogame on vuotanut palveluun viime aikoina useita AMD:n julkaisemattomiin tuotteisiin liittyviä testituloksia. Tällä kertaa vuotovuorossa ovat Radeon RX 5600 6 Gt OEM -mallilla ajetut 3DMark-tulokset. Huhujen mukaan RX 5600 -sarjaan tultaisiin julkaisemaan sekä 6 että 8 gigatavun malleja. 3DMarkin System Infon mukaan näytönohjaimen grafiikkapiirin kellotaajuus on 1593 – 1624 MHz muistien toimiessa 12 Gbps:n nopeudella. Toistaiseksi ei ole tiedossa mihin grafiikkapiiriin RX 5600 -sarja tulee perustumaan, mutta näiden tulosten perusteella täysi Navi 14 voitaneen tiputtaa laskuista, jolloin vaihtoehdoiksi jäisivät Navi 12 tai rajusti leikattu Navi 10.

Radeon RX 5600 OEM:n vuotaneet tulokset ovat poikkeuksellisen kattavat, sillä niitä on paitsi viidestä eri 3DMark-testistä, myös kahdella eri kokoonpanolla ajettuna. HP:n Core i7-9700 -prosessorilla varustetussa valmiskokoonpanossa RX 5600 saa Time Spy Extreme -testissä 2891 3DMark-pistettä ja 2791 grafiikkapistettä, Fire Strike Ultra -testissä kahdella eri ajolla 4672 – 4688 3DMark- ja 4738 – 4756 grafiikkapistettä. Core i7-4770K -kokoonpanolla Time Spy Extreme -testistä irtoaa 2567 3DMark-pistettä ja 2815 grafiikkapistettä, Time Spy -testissä 5884 3DMark- ja 6446 grafiikkapistettä, Fire Strike Extremessä 8087 3DMark- ja 9198 grafiikkapistettä ja lopulta Fire Strikessä 14 341 3DMark- ja 18 906 grafiikkapistettä.

_rogame on kerännyt TweakTownin testeihin perustuen myös kätevät vertailutaulukot Gigabyten Radeon RX 5500 XT 8 Gt- ja MSI:n GeForce GTX 1660 Super Gaming X -näytönohjaimiin. Ajettujen tulosten perusteella RX 5600 6 Gt OEM peittoaisi RX 5500 XT 8 Gt:n noin 32 – 36 prosentin erolla 3DMark-testeissä. GeForce GTX 1660 Superia vastaan tulokset ovat erikoisempia. Time Spy Extremessä näytönohjaimet ovat käytännössä tasoissa ja Time Spyn perustestissäkin eroa tulee alle 3 % RX 5600:n hyväksi, mutta Fire Strikessä ero hyppää 16 prosenttiin, Fire Strike Extremessä 26 prosenttiin ja Fire Strike Ultrassa peräti 48 prosenttiin. Vertailussa on kuitenkin syytä pitää mielessä, että RX 5600:n ja verrokkien tulokset on ajettu eri kokoonpanoilla eivätkä ne välttämättä ole täysin verrannollisia keskenään.

Lähde: _rogame @ Reddit